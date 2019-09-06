Yeni Şafak yazarı Kaplan: Kaftancıoğlu'nun mahkum edilmesi yanlış

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için "Mahkum edilmesi yanlış" yorumunu yaptı.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, kişisel Twitter hesabında bugün toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Kaplan, geçmiş sosyal medya paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçtan hapis cezasına mahkum edilen Kaftancıoğlu için şunları söyledi:

"Canan Kaftancıoğlu'nun aşırı fikirleri var. Ama mahkûm edilmesi yanlış. Alparslan Kuytul'un bazı fikirlerine katılmam zor, içeride olması yanlış. İstanbul'a kayyum atanması tam istedikleri bir şey. Ülkenin normalleşmeye ihtiyacı var, ama birileri kaosa sürüklüyor."

UYARI/YORUM



Canan Kaftancıoğlu'nun aşırı fikirleri var.

Ama mahkûm edilmesi yanlış.

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Alparslan Kuytul'un bazı fikirlerine katılmam zor

İçerde olması yanlış.

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İstanbul'a kayyum atanması tam istedikleri 1 şey!

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ÜLKENİN NORMALLEŞMEYE İHTİYACI VAR!

AMA BİRİLERİ KAOSA SÜRÜKLÜYOR! — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) September 6, 2019

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