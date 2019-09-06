Yeni Şafak yazarı Kaplan: Kaftancıoğlu'nun mahkum edilmesi yanlış

Kaplan, geçmiş sosyal medya paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçtan hapis cezasına mahkum edilen Kaftancıoğlu için şunları söyledi:
"Canan Kaftancıoğlu'nun aşırı fikirleri var. Ama mahkûm edilmesi yanlış. Alparslan Kuytul'un bazı fikirlerine katılmam zor, içeride olması yanlış. İstanbul'a kayyum atanması tam istedikleri bir şey. Ülkenin normalleşmeye ihtiyacı var, ama birileri kaosa sürüklüyor."
UYARI/YORUM— yusuf kaplan (@yenisafakwriter) September 6, 2019
Canan Kaftancıoğlu'nun aşırı fikirleri var.
Ama mahkûm edilmesi yanlış.
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Alparslan Kuytul'un bazı fikirlerine katılmam zor
İçerde olması yanlış.
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İstanbul'a kayyum atanması tam istedikleri 1 şey!
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ÜLKENİN NORMALLEŞMEYE İHTİYACI VAR!
AMA BİRİLERİ KAOSA SÜRÜKLÜYOR!
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