'13 ilçe belediyesine daha kayyum atanacak' iddiası

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasının yankıları sürerken, kayyum sürecinin Diyarbakır'ın 13 ilçe belediyesi ile devam edeceği iddia edildi. Diyarbakır Valiliği ise bu iddiaları reddetti.

Üç büyükşehir belediye başkanlığına kayyım atamasına yönelik tepkiler sürerken, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Diyarbakır Valiliği’nden ilçe belediye başkanları hakkında bilgi istendiği iddia edildi. Gazete Duvar'ın haberine göre belediye başkanları hakkında bilgi isteyen İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yazısını Twitter hesabından paylaşan Diyarbakır Barosu avukatlarından Sertaç Buluttekin, Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada “Bu yazı İçişleri Bakanlığı tarafından talep edilmiştir. İlçe belediyelerine de kayyım atamak için zemin hazırlıyorlar” dedi.

Buluttekin’in paylaştığı ve Diyarbakır Valiliği’ne 9 Ağustos’ta gönderilen yazıda, “Ekteki tabloda belirtilen kişiler hakkındaki genel bilgilerin forma işlenerek 16.08.2019 günü mesai bitimine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” deniliyor.

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri gibi başka belediyelere de kayyum atanıp atanmayacagını kamuoyu merakla tartışırken İçişleri Bakanlığı bu konudaki niyetini net olarak ortaya koymuş zaten! pic.twitter.com/SsE23nScW5 — Sertaç Buluttekin (@srtcblttkn) September 6, 2019

Buluttekin’in paylaştığı 16 Ağustos tarihli belgede ise, “Valiliklerden Gelen Yargı Safahatları” başlığı altında Diyarbakır’ın Bismil, Çınar, Dicle, Eğil, Ergani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir ilçe belediye başkanlarının bilgileri yer alıyor. İsmi geçen ilçeler HDP tarafından yönetiliyor.

'KAYYUM ATAMAK İÇİN HUKUKİ BİR ZEMİN HAZIRLIĞI YAPILIYOR'

Diyarbakır Sur Belediyesi Eşbaşkanı Filiz Buluttekin’in müvekkili olduğunu belirten avukat Sertaç Buluttekin, 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelen yazı üzerine durumdan haberdar olduğunu söyledi. Buluttekin, “Çalışmayı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı adına yürütüyor. Belediye başkanları hakkında açılmış davalar, soruşturmalar var mı diye bakıyorlar. Biz bu çalışmadan dolayı kayyım atamak için bir hazırlık yaptıklarını düşünüyoruz. Kayyım atamak için bir altyapı oluşturma, hukuki bir zemin hazırlığı yapılıyor” şeklinde konuştu.

Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine de kayyım atandığını hatırlatan Buluttekin, “Ancak bu illerin ilçe belediye başkanları için de benzer bir çalışmanın yapıldığına dair bir bilgimiz yok” dedi.



DİYARBAKIR VALİLİĞİ, İDDİALARI YALANLADI



Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu haberler ve sosyal medya iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İçişleri Bakanlığımızın Anayasa'nın 127'inci maddesinde tanımlanan vesayet yetkisi gereğince Valiliklerimiz aracılığı ile muhtarlar dahil olmak üzere tüm mahalli idare organlarının suça konu iş ve işlemlerinin olup olmadığı, haklarında adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma olup olmadığı rutin olarak takip edilmektedir" denildi.