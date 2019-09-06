'13 ilçe belediyesine daha kayyum atanacak' iddiası

Buluttekin’in paylaştığı ve Diyarbakır Valiliği’ne 9 Ağustos’ta gönderilen yazıda, “Ekteki tabloda belirtilen kişiler hakkındaki genel bilgilerin forma işlenerek 16.08.2019 günü mesai bitimine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” deniliyor.
Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri gibi başka belediyelere de kayyum atanıp atanmayacagını kamuoyu merakla tartışırken İçişleri Bakanlığı bu konudaki niyetini net olarak ortaya koymuş zaten! pic.twitter.com/SsE23nScW5— Sertaç Buluttekin (@srtcblttkn) September 6, 2019
Buluttekin’in paylaştığı 16 Ağustos tarihli belgede ise, “Valiliklerden Gelen Yargı Safahatları” başlığı altında Diyarbakır’ın Bismil, Çınar, Dicle, Eğil, Ergani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir ilçe belediye başkanlarının bilgileri yer alıyor. İsmi geçen ilçeler HDP tarafından yönetiliyor.
'KAYYUM ATAMAK İÇİN HUKUKİ BİR ZEMİN HAZIRLIĞI YAPILIYOR'
Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine de kayyım atandığını hatırlatan Buluttekin, “Ancak bu illerin ilçe belediye başkanları için de benzer bir çalışmanın yapıldığına dair bir bilgimiz yok” dedi.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ, İDDİALARI YALANLADI
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu haberler ve sosyal medya iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İçişleri Bakanlığımızın Anayasa'nın 127'inci maddesinde tanımlanan vesayet yetkisi gereğince Valiliklerimiz aracılığı ile muhtarlar dahil olmak üzere tüm mahalli idare organlarının suça konu iş ve işlemlerinin olup olmadığı, haklarında adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma olup olmadığı rutin olarak takip edilmektedir" denildi.
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