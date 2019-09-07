Türkiye milli takımı Avrupa yolunda Andorra karşısında

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında bu akşam sahasında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da bir karşılaşmaya çıkacak.

Vodafone Park’ta oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson düdük çalacak. Robertson’ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare’nin de sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye’nin yer aldığı grupta TSİ 19.00’da İzlanda-Moldova ve TSİ 21.45’te Fransa-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan, Hakan, Deniz, Yusuf, Cenk

Andorra: Gomez, Lima, Moises, Nicolas, Cervos, Vales, Rebes, Vieira, Alaez, Sanchez, Martinez

ANDORRA İLE ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti. İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Son maçını 6 Eylül 2013’te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019’da karşılaşacak.

Son 6 yıldaki en farklı galibiyet Andorra'ya karşı

A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milli takım, 6 Eylül 2013’te Kayseri’de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut’un “hat-trick” yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan’dan gelmişti.

Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan’ı 4-0 yendi.

MİLLİ TAKIM 573. KEZ SAHADA

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile bu akşam yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 573. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 301’i resmi, 271’i özel 572 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 244’ü deplasmanda, 248’i evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 754 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 572 karşılaşmanın 491’ini Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 572 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015’te İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014’te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra İstanbul’da resmi bir maça çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul’daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 16 Kasım 2014’te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı’nda oynamıştı. Kazakistan’ı 3-1 yenen Türkiye’nin gollerini Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz kaydetmişti. Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrasında stadı terketmişti.

Milliler, İstanbul’daki son maçında ise 28 Mayıs 2018’de İran’ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki yedinci maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya’da oynadığı özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı da 2-0’la geçti. Milli takım, Konya’da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında ise deplasmanda İzlanda’ya 2-1 kaybetti.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 57. MAÇ

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 57. maçına Andorra mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 56 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 85 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 38 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 23’ünü kazanırken, 8’ini yitirdi, 7’sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 70 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.