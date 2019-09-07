'IŞİD'in kadısı' İstanbul'da yakalandı: Rakka'da infaz kararlarını veriyordu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, şüpheli M.E.B.'nin kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğini ve İstanbul'da olduğunu saptadı.
© REUTERS / Mathieu Belanger
İstanbul'a saldırı amacıyla gelmiş olabileceği belirtilen şüpheli M.E.B., operasyon yapan polis ekiplerince yakalandı, üst aramasında bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Farklı kod isimleri kullandığı, başkasına ait Suriye kimliği taşıdığı, geçmişte örgüt yapılanmasında Rakka'da görev yaptığı, örgüt adına istihbarat faaliyeti yürüttüğü ve örgüt içi infazlarda rol aldığı öne sürülen şüpheli M.E.B. hakkındaki yasal işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan M.E.B. tutuklandı.
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