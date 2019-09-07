İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Pazar günü şu bu denecekmiş, ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum

- İstanbul'un dünyada birçok kentin nüfusundan çok daha fazla sayıda öğrencisi var. 3 milyona yakın öğrencimiz pazartesi günü okula başlayacak. Tabii ki ilk günün yoğunluğu ve olumsuzluğunu şehrimiz çok defa yaşadı. Bu noktada çok tedbirli olmak, milletçe birbirimize anlayışlı, toleranslı olmak, kurallara uymak gibi prensiplerle, aslında pazartesi günü hepimiz için dayanılmaz bir günden ziyade çocuklarımızın okula başlangıcının sevincini yaşadığımız bir güne dönüşebilir. Hep beraber bu konuda ortak çalışmayla, belediyemiz, valiliğimiz, jandarmamız, polisimiz İstanbul'un tamamında trafikte önlemler almak konusunda iş birliği yaptık. Özellikle belirtmek isterim İETT otobüslerimizden metrobüsümüze, raylı sistemlerden deniz ulaşımımıza kadar tüm ulaşım araçlarımızda sefer sayıları artırılacak, en üst seviyede insanlarımıza hizmet edeceğiz.
'İETT PAZARTESİ GÜNÜ KIŞ TARİFESİNE GEÇECEK'
- Özellikle İstanbul'da umumi şoförler odamızın katkısıyla aldığımız karar gereği, o gün servis araçlarımız da öğrencilerimizi okula götürmenin yanında isteyen velilerimizi de servisler okullarına taşıyacaklar. Bunun da değerli bir katkı sunacağını düşünüyorum.
'OKULLARIN YAKINLARINDAKİ İSPARK OTOPARKLARI SERVİS ARAÇLARINA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK'
- Her zaman servis araçlarımız dikkatli, ilgili odamız çok hassas, beraber çalışmalar yürüteceğiz. Bu süreci denetim altında tutacağız. İBB'nin il sağlık müdürlüğümüzle yapacağı çalışmalarla toplu taşıma aracı kullanım belgesi için başvuran sürücüleri de sıkı denetime tabi tutarak, özellikle alkol ve uyarıcı madde testi yaparak gençlerimizin güvenli ulaşım imkanı için baştan tedbirli olacağımızı da İstanbullulara duyurmak bizim vazifemiz.
- Özellikle AKOM'da bütün kurumlarımız akıcı trafik imkanlarını sağlamak adına İBB'nin bütün kurumları teyakkuz halinde olacak. Özellikle ilk üç gün hem trafiği aksatacak bir takım işleyişler varsa bunları tedbirlerinin alındığını belirtmek istiyorum. Dolayısıyla biz tümüyle sabahın çok erken saatlerinden itibaren AKOM'da sürekli trafiği takip ediyor, gereki tedbirleri alıyor, sıkıntılı ortamlar varsa da hızlı müdahale için ekiplerimizin ahzır bekliyor olduğunu belirtmek isterim.
'ALELACELE YOLUN ORTASINA PARK ETMEYİN'
'KENDİSİNİ ANLAMAYA ÇALIŞMAYI BIRAKTIM'
- (Yenikapı’da sergilenen ihtiyaç fazlası araçlarla ilgili olarak Soylu’nun bir yanıtına karşılık) Bizim Yenikapı’da araçları biriktirerek hem israfın ne denli kamunun önemli bir sorunu haline geldiğini göstermek hem de ilgili firmalara araçlarını teslim etmekle ilgili yürüttüğümüz bu çaba aslında devletin tüm yetkililerinin oturup düşünmesi gereken, kafasını iki eline alıp biz memleketin her kuruşunu nasıl koruruz gözüyle bakması gerekir. Yetkililerin de bu hassasiyetle konuşması gerekir. Hele hele devletin en yetkili ağızlarının polemik dolu cümlelerle gündemi karıştırmaya çalışması çok yanlış. Değerli basın mensupları, bizim gibi şeçilmiş insanlar, topluma hesap vermek zorunda olan bizler toplumun her kuruşunu mutlaka itinayla harcamalı, bir yanlış varsa da dur demeli. Oraya konan fazlalık olan araçlarla bu yanlışı mutlaka gidereceğiz diye verdiğimiz mesajlardan sonra, yani 6 Mayıs- 23 Haziran arasında iade edilmek zorunda kalan araçlara bütüncül baktığınızda yaklaşık 1300 araçtan bahsediyoruz. Yıllık 50 milyon liraya yakın bir tasarruftan bahsediyoruz. Bunu 5 yılla çarpınca 250 milyon lira. Böyle bir israfı ortadan kaldırma çabamızı manipüle etmeye çalışan aktörlere ben şaşıyorum. Ne yapmak istediğini de anlamaya çalışıyorum. Aslında anlamaya çalışmayı da bıraktım.
'BENİM İŞİM HİZMET'
- Bak aksamalar yaşandı diyecekler. Hayır, bu araçların hepsi ihtiyaç fazlası.
- Ben polemiği meslek edinen biri değilim.
- Buraya toplanması kamu zararı falan de değildir. İlgili firmalar gelip araçları buradan alacak.
- Açıkladığımız şeyler vardı. Yol haritamızın ana felsefesi. En güncel konu fakirlik ne yazık ki. Biz sosyal politikalarımızı, açlık sınırı altında geliri olan ailelerimize yardım ulaştıran bir dönemi başlatacağız. Kreş imalatlarımız başlıyor. Bu israfla hayatın önceliklerine, kadına, çocuğa, yoksulluğa dönük işlere ayıracağız. Kaynaklarımızı iyi kullanma konusunda çok titiz davranacağız. Bazı işler yapılmış ama yanlış yapılmış. Bazı yapıların yerine doğru işler yapılsaydı çok farklı eserler ortaya çıkardı. İstanbul'un kaynakları doğru yönetilmesi Türkiye'nin işini kolaylaştırır.
- Kıyafetle ilgili ihalemizde aynı sayıda değil bakın, bir yıl sonra daha yüksek sayıda ürün almamıza rağmen 10 yerine 5 lira ödedik.
- 31.12 itibariyle yaklaşık olarak 6 aylık bir dönemi tamamlamış olacağız. Topluma ne kadar tasarruf ettik, hangi işleri önceledik bunları göstereceğiz. Dolayısıyla 31.12 bu bahsettiğiniz süreçlere yönelik olarak somut açıklamalar yaparak, gerekirse ince detayları açıklayarak toplumu aydınlatacağız. İhale sürecinde bir devrim yaratacağız.
- Gene başvurunuzu yapın değerlendireceğiz dedim. Bir düzelme dönemi olacak. Bizim İstanbul'da yapacağız her hamla Türkiye için örnek olmak zorunda. İstanbul lokomotif bir şehirdir. Tabii ki siyasiler bunları malzeme olarak kullanacak. Ben onların birçoğunu tanıyorum, nasıl acımasız olduklarını, geçmişlerini, kimin nasıl vicdansız davrandığını, nasıl tek bir yöne hizmet ettiklerini biliyorum. Bana vicdanı ve aklı öğretmeye kalkmasınlar.
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