Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Malkoç: Avrupa ülkelerindeki cezaevlerini inceleyerek bir rapor hazırlayacağız

10’A YAKIN CEZAEVİNDE İNCELEME YAPILDI
KDK’ya cezaevlerinden çok sayıda başvuru geldiğini ifade eden Malkoç, bunun üzerine Sincan, Silivri, İzmir Aliağa, Kırşehir, Çankırı, Elazığ, Diyarbakır cezaevlerinin de aralarında bulunduğu 10’a yakın cezaevine gittiklerini söyledi. Tüm suçlardan cezaevine girmiş kişilerle görüştüklerini ifade eden Malkoç, "Yani PKK’dan, FETÖ’den, uyuşturucudan, cinayetten hırsızlıktan aklınıza gelebilen tüm suçlardan cezaevine girenlerle görüştük. Cezaevi yönetimini, savcıları Adalet Bakanlığı’nı, akademisyenleri dinledik" dedi. Malkoç, sorunları ve eksik noktaları çözümleriyle birlikte ortaya koyan bir rapor hazırlamayı amaçladıklarını vurguladı.
EN ÇOK ŞİKAYET DOLULUK EN ÇOK TALEP YER DEĞİŞTİRME
ÇÖZÜM TUTUKLAMA DIŞINDAKİ ALTERNATİFLER VE YENİ CEZAEVLERİ
Doluluk sorunun çözümünün de belli olduğunu ifade eden Malkoç, yasaların hakimlere tutuklamanın dışında alternatifler, çözümler önerdiğini, bunu hem kamuoyuna hem de görüşmelerinde adli makamlarda bulunanlara hatırlattıklarını söyledi. Malkoç, “Bu önemli bir husus, çünkü eskisinden farklı olarak tutuklamanın dışında çözümler çoğaldı, bu hukukumuzda iyi bir gelişme. Tabi doluluğu aşmanın yolu suçların azalması, onun da tedbirleri belli. Diğer bir husus da yeni cezaevi yapmak, bunu çok gönülden söylemiyorum ama mecburiyetten söylüyorum” diye konuştu.
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'SİZ EN ADİL DÜZENLEMEYİ YAPSANIZ DA HAKKARİ’DE UYGULUYACAK KİŞİ ÖNEMLİ'
Cezaevi incelemelerinde tespit ettikleri sorunları Adalet Bakanlığı’na bildirdiklerini, bakanlığında anında tedbirler aldığını anlatan KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç, artık bakanlıklarda kimsenin ‘aman o da sorun mu?’ demediğini, bunun da memnuniyet verici olduğunu söyledi. Malkoç, şöyle devam etti:
“Genellikle düzenlemeler gayet iyi. Problem ne? Personelin eğitimi ve o konudaki tecrübe, bilgi eksikliği veya hukuka uyup uymaması. Türkiye bu noktada biraz daha gayret sarf etmesi gerekiyor. Siz burada en adil en hakkaniyetli düzenlemeyi yapsanız da Hakkari’de uygulayacak kişi önemli. Biz özellikle de bunu denetliyoruz. Gittiğimiz yerlerde de bu konularla ilgili kendi kanaatlerimizi, kararlarımızı, dünyadaki gelişmeleri aktarıyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak hem görevimizi yapmış oluyoruz hem de katkıda bulunmuş oluyoruz.”
AVRUPA DA İNCELENİP CEZAEVİ RAPORU HAZIRLANACAK
İDARENİN OMBUDSMANIN KARARLARINA UYMA ORANI YÜZDE 70’LERE ÇIKTI
KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurum olarak yargıya intikal eden konular dışındaki her konudaki müracaatları titizlikle incelediklerini, verdikleri kararlara da idarelerin uyduğunu söyledi. İdarenin KDK kararlarına uyma oranını her geçen yıl arttığını belirten Malkoç, “Şöyle söyleyeyim yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıktık. Bunun Avrupa’daki ortalaması yüzde 80. Ombudsmanlığın Avrupa da onlarca yıllık bir geçmişi var bizde 6 yıl. İyi gidiyoruz, bu tempoyu artırarak devam ettirmemiz gerekiyor” dedi. Bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını, bakan yardımcıları ile dört toplantı yaparak kurumu anlattıklarını ifade eden Malkoç, genel müdürlerle de gruplar halinde görüştüklerini belirtti.
'BAZEN BAKAN ARKADAŞLAR KIZIYOR AMA KARARI UYGULUYOR'
Şeref Malkoç, bu toplantı ve görüşmelerin yararlı olduğunu da, “Bir defa vatandaşın kendilerine müracaatı gittiğinde eğer iyi yönetim ilkelerine göre davranmamışlarsa böyle bir kurumun kendilerine muhatap olacağını görüyor. İkincisi biz onlardan bilgi belge istediğimizde bilgi belgeyi hızlı göndermeleri, üçüncü ve önemlisi biz karar verdiğimizde de bu karara uymaları. Bunun faydalarını gördük” sözleriyle anlattı. Malkoç, bazı kararları nedeniyle ilgili bakan, bakan yardımcısı veya genel müdürün arayıp kendilerine teşekkür ettiğini, ‘haklısınız biz bu işin bu tarafını göremedik’ dediğini belirtti. Malkoç, “Bazen de bakan arkadaşlar kızıyor ama kararı uyguluyor. Bunlarla çok karşılaşıyoruz” dedi.
VATANDAŞLA DEVLET ARASINDA 4 MİLYONUN ÜZERİNDE DAVA VAR
EN FAZLA BAŞVURU KAMU PERSONELİNDEN 2018’DE 17 BİN 517 ŞİKAYET OLDU
KDK’ya 6 yılın ortalamasına bakıldığında en fazla kamu personelinden başvuru geldiğini vurgulayan Malkoç, bunun nedenini de “Malum Türkiye’de 4 milyonun üstünde kamu personeli var. Bir de onlar kurumu (KDK) iyi biliyor” sözleriyle açıkladı. 2018 yılında KDK olarak 17 bin 517 şikayet aldıklarını ifade eden Malkoç, “Ama 97 bin 198 de bize sözlü veya mail ortamında ya da telefonla müracaatlar olmuş. Bunlara biz yol göstermişiz hukuki yardımda bulunmuşuz. Bazen ilgili daireyi aramışız, çözün bu işi demişiz çözülmüş. Bize sadece yazılı başvuru değil biz her alanda vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
'BİZİM KANUN DÜZENLENİRKEN ÇOK GÜZELLİKLER KONULMUŞ'
Peki Türkiye’de bulunan yabancılar da KDK’ya başvuru yapabiliyor mu? Bu soruya ‘evet’ yanıtını veren Malkoç, “Bizim kanun düzenlenirken çok güzellikler konulmuş. Bir tanesi ombudsmanlığa başvurmak için Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olma şartı yok. Bu ciddi bir avantaj. Bize Suriyelilerden başvuru geliyor, Ruslardan geliyor, diğer ülke vatandaşlarından gelen oluyor. En çok Suriyeli ve Ruslardan geliyor” dedi. Rusya İnsan Hakları Ombudsmanı ile protokol imzaladıklarını, karşılıklı eğitimler yapıldığını ifade eden Malkoç, Rus vatandaşların özellikle Antalya ve İstanbul’da bazı sorunları olduğunu söyledi. Malkoç, şöyle konuştu:
“En çok yakındıkları konu, Ruslarla Türk evlilikler sadece Antalya’da 10 binin üzerinde. Evlilikten, eğitimden kaynaklanan sorunlar. Mesela Rus Ombudsmanın bize dediği ‘okula gidiyor din dersi öğreniyor’ diyor ki, ‘Müslümanlık öğretiyorsunuz.’ Anne baba istemiyorsa biz ona müdahil oluyoruz ama anne istemiyor baba istiyor ona yapacağımız bir şey yok. Mesela Rus Ombudsmanını ben, Antalya’da yerel yetkililerle, valiyle görüştürdüm. Bunun karşılığında bizim Rusya'da çalışan insanlarımızın sorunu oluyor. En son bir gemiyi haczettiler, Ruslar kaldı içinde. Rus Ombudsmanı beni aradı mektup yazdı, ticari bir konuydu ama biz idari yoldan da destek olduk, nitekim aldılar vatandaşlarını. Bu tür şeyler çok oluyor.”
Şeref Malkoç, Suriyelilerin başvurularının da genellikle eğitimle ilgili olduğunu belirterek, “Çocuk okula gidiyor, ayrımcılık olabiliyor veya dil konusunda yeterli olmuyor. Bunlar normal şeyler. Orada idarenin ona karşı ilgisi veya ilgisizliği veya veliler toplanıyor ‘biz bunları burada istemiyoruz’ diye, bakıyorsunuz biraz okul müdürü velileri bu şekilde organize etmiş gibi” dedi. Bu konuların çözümü için de Milli Eğitim Bakanlığı ya da il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ile görüştüklerini anlatan Malkoç, hukuki prosedürü uygulamaya kalkınca sorunun zaten düzeldiğini söyledi. Malkoç, “İdarede okul yöneticileri hukukta yazılı olanı uygularlarsa sorun kalmıyor” dedi.
GÖREVEDEN UZAKLAŞTIRILAN HDP’Lİ BELEDİYE BAŞKANININ BAŞVURUSU YOK
KDK Başdenetçisi Malkoç, görevden uzaklaştırılan HDP’li üç büyükşehir belediye başkanının kendilerine başvuru yapıp yapmadığı sorusuna ise, “Bize bu konuda herhangi bir başvuru olmadı” dedi. İdarenin her türlü eylem ve işlemi için kendilerine başvurulabileceğini hatırlatan Malkoç, ancak görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanlarının mahkemeye gittiklerini söyledi. Malkoç, “Mahkemeye müracaat etmeden bize gelmeleri gerekirdi. Yargının konusu olunca… Ama hukuken bakabilir miyiz bakarız, mahkemeye dava açmasalardı bize gelselerdi biz ona bakmak durumundayız” diye konuştu.
ULUSLARARASI OMBUDSMANLIK TOPLANTILARI İSTANBUL’DA
KDK Başdenetçisi Malkoç, Kasım ayında İstanbul’da önemli uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacaklarını da belirterek, “18-19 Kasım’da İstanbul da üç tane ombudsmanlık toplantısı yapacağız. Aşağı yukarı 80 ülke var. Asya Ombudsmanlar Birliği’nin kongresini yapacağız. İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği’nin kongresini yapacağız. Bunları İstanbul’da yapacağız” dedi. Yurt dışına yönelik ayrı bir çalışmaları da olduğunu ifade eden Malkoç, “Türkiye Ombudsmanlığı oldukça tecrübe kazandı. Bu tecrübeleri aktarmak için karşılıklı olarak eğitim programları yapıyoruz. Şu anda mesela bir grup arkadaşımız Gine’de. Onların talebi üzerine gittik. Bunu Balkanlarda Orta Asya ülkelerine yapıyoruz” diye konuştu.
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