İçişleri Bakanlığı: Yıl başından bu yana kaçak içkiye yönelik 1167 operasyon, 1852 gözaltı, 139 tutuklama yapıldı

İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana emniyet ekiplerince kaçak içkiye yönelik bin 128 operasyon, jandarma ekiplerince 39 operasyon olmak üzere toplam bin 167 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda bin 852 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 139’nun tutuklandığını bildirdi. Bakanlık, bu operasyonlar sayesinde 46 milyon 500 bin TL vergi kaybının önüne geçildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 2019 yılında da sahte, kaçak içki imal edenleri ve bunları piyasaya sürenlere geçit vermedi. Emniyet ve jandarma ekiplerince yurt genelinde yılbaşından bugüne kadar farklı zamanlarda kaçak içki operasyonları düzenlendi. Yılbaşından bu yana emniyet ekiplerince bin 128 operasyon, jandarma ekiplerince 39 operasyon olmak üzere toplam bin 167 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 852 kişi gözaltına alındı, bunların 139’u tutuklandı.

Emniyet ekiplerince, alkollü içki kaçakçılığı sahteciliğine yönelik yılbaşından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 109 yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 325 bin 658 şişe ile 266 bin 903 litre kaçak, sahte alkollü içki ve 109 bin 400 litre etil, metil alkol ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, emniyet ekiplerince kaçak içkiye yönelik yürütülen operasyonlarda geçen yıla göre de artış yaşandığını belirterek, “Geçen yıla göre, operasyonlar yüzde 74 artarken, şüpheli sayısında yüzde 70, deşifre edilen imalathane sayısında yüzde 13 ve ele geçirilen etil/metil alkol miktarında yüzde 16 artış sağlandı. Bu operasyonlarla ele geçirilen etil alkol ile yaklaşık 300 bin litre sahte alkollü içki üretiminin önüne geçilerek devletin yaklaşık 42 milyon TL vergi kaybına da engel olundu” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

© AA / İl Emniyet Müdürlüğü Banyoda kaçak içki üreten emekli öğretim görevlisine operasyon

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yılbaşından bugüne kadar alkollü içecek satışı yapan tekel bayi, büfe, bakkal, umuma açık eğlence mekânları ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren işyerine yönelik olarak ülke genelinde yapılan sahte, kaçak alkollü içki uygulamalarında toplam yaklaşık 10 bin litre kaçak etil, metil alkol ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada,”Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 19 operasyonda toplam yaklaşık 7 bin litre kaçak etil, metil alkol ele geçirilmişti. Düzenlenen operasyonlarda hazineye 2018 yılında 3 milyon 150 bin TL, 2019 yılında 4 milyon 500 bin TL olmak üzere toplam 7 milyon 650 bin TL vergi katkısı sağlandı” ifadelerine yer verildi.