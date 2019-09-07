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15:47 07 Eylül 2019
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    Kulis: Erdoğan, Beşir Atalay için 'Partiden istifa etmiş benden randevu istiyor, gelmiş 70 yaşına' dedi

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden randevu isteyen eski başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın talebini 'tuhaf bulduğunu söylediği ve "Gelmiş 70 yaşına benden randevu istiyor" dediği iddia edildi.

    © AA /
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti MYK toplantısında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partileri değerlendirirken eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay için, "Biraz tuhaf buldum açıkçası” dediği öne sürüldü.

    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun kulis haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen pazartesi günü yapılan MYK’da Davutoğlu ile Ali Babacan’ın başlattığı yeni oluşum çalışmaları ile ilgili ilginç değerlendirmeler yaptı. Bazı üyeler Davutoğlu ve diğer bazı isimlerin ihraç edilmeleri yerine, istifa etmelerinin beklenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Ancak çoğunluk bu isimlerin ihraç edilmesi yönünde görüş bildirdi. İhraç edilecek kişilerle ilgili ‘AK Parti’de olmasına rağmen, kamuoyunda partiyi eleştirenler ve yeni oluşumlarla ilişkisi olduğunu açıkça dile getirenler’ çerçevesi çizildi. Bu tavır içinde olan diğer bazı isimlerle ilgili olarak da, istifa etmemeleri durumunda, ihraç sürecinin işletileceği belirtildi.

    MYK’da yapılan değerlendirmelerde yeni oluşumların daha çok İYİ Parti’nin tabanına hitap edeceği tespiti yapıldı. Bazı üyeler ise yeni hükümet sisteminin gerektirdiği yüzde 50+1’lik zorunluluğu nedeniyle, AK Parti’ye sıkıntı oluşturacağını dile getirdi. MYK üyelerinin bir bölümü bu oluşumların dikkatle izlenmesi ve ona göre adım atılması gerektiğini gündeme getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu değerlendirmelere; ‘Onların ne yaptığı önemli değil. Bizim ne yaptığımız önemli. Onların ne yaptığının bir kıymeti yok. Boşverin, büyütmeyin. Bizim yapacak çok işimiz var. Kendi işimize bakalım’ cevabını verdi.

    'ATALAY’IN TALEBİNİ TUHAF BULDUM'

    © DHA /
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    Erdoğan, isim vermeden Babacan’la hareket eden eski bakan Beşir Atalay’ı da eleştirdi. Erdoğan “Partiden istifa etmiş. Benden randevu istiyor. Gelmiş 70 yaşına. Bu saatten sonra ne demeye geleceksin bana. Biraz tuhaf buldum açıkçası” diye konuştu.

    KADIN ÜYE: AYŞELER'İ DE BULALIM

    Habere göre, toplantıda Cumhurbaşkanı ile bir kadın MYK üyesi arasında ilginç bir diyalog da geçti. Erdoğan, kongre süreci ile ilgili değerlendirme yaparken, "Her ilin Ömer’ini bulalım" ifadesini tekrarlardı. Bunun üzerine kadın MYK üyesi "Aynı zamanda Ayşeler de bulalım" dedi. Cumhurbaşkanın ise gülerek; "Tabii ki bulalım. Haticeleri de bulalım" diye cevap verdiği belirtildi.

    Etiketler:
    Talep, istifa, AK Parti, randevu, Recep Tayyip Erdoğan, Beşir Atalay
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