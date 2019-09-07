Erdoğan: Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir

- Kendi tarihine, kültürüne, sanatına sahip çıkamayan bir ülkenin ve toplumun bir süre sonra kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır.
- Ülkemizdeki evlatlarımızın eğitime erişebilmesi için yeni derslikler inşa ettik ve içlerini donattık.
- 632 bin yeni öğretmeni göreve başlattık.
- Kültür ve sanat alanında ülkemizin hak ettiği yere gelmesini sağlamanın mücadelesi içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde, ülkemizdeki en büyük kütüphaneyi inşa ettik. 29 Ekim'de bu kütüphaneyi resmen açmayı planlıyoruz.
- İstanbul'da Rami Kışlası'nı kütüphaneye çeviriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışında konuşuyor https://t.co/XyIYpvFFyS— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 7, 2019
- Geçmişimize doğru dürüst sahip çıkamıyorsak şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekir.
- Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz.
- Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir.
- Ekim'in 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi törene katılacağız.
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