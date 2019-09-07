Kayıt
18:33 07 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Karamollaoğlu: Cumartesi annelerine kulaklarınızı kapattınız, HDP önünde eylem yapan anneleri televizyonlardan indirmiyorsunuz

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 55

    HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önünde eylem yapan annelere ilişkin konuşan SP Karamollaoğlu "Siz 'Cumartesi Anneleri'ni bir kenara attınız, onların sesine kulaklarınızı kapattınız. Şimdi HDP önünde bekleyen anneleri her gün televizyonlardan indirmiyorsunuz. Biz terörün her çeşidine karşıyız" diye konuştu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece, Başakşehir ve Bayrampaşa'da halka seslendi.
    © AA / Merve Yıldırım
    Akşener'den Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelere: Çözüm bir siyasi partinin değil, devletin kapısıdır
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin bir otelde gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu, İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Türkiye'nin en önemli probleminin adalet olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, adaletin tesis edilmesinin kucaklaşmayı da beraberinde getireceğini söyledi.

    'KİM BUNLARIN HAKLARINI KORUYACAK?'

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada ceza almasını eleştiren Karamollaoğlu, "Geçmişte söylediği sözlerden dolayı ağır bir ceza geldi. Buna sevinenler, alkışlayanlar var. Peki onu sevenler, alkışlayanlar ne olacak? Kendileri şu anda mağdur olan yüz binlerce Kanun Hükmünde Kararname mağdurları var. Bunlar ne olacak? Kim bunların haklarını koruyacak?" ifadelerini kullandı.

    Karamollaoğlu, hükümete yönelik eleştirilerinin nedeninin 'husumet' olmadığını dile getirerek, partisinin ülkede huzur, barış, kalkınma ve adalet olmasını istediğini vurguladı.

    Cumartesi Anneleri
    © REUTERS / Umit Bektas
    Cumartesi Anneleri'nden HDP il binası önünde eylem yapan annelere: Oturmanız gereken yer bu ülkeyi yönetenlerin kapısıdır

    'IRAK POLİTİKASI YANLIŞTI'

    Hükümetin dış politikasını doğru bulmadıklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Irak politikası yanlıştı. Milli Görüş gömleğini çıkarınca yanlış yapmamaları mümkün değildi. Arkasından Suriye geldi. ABD, Suriye probleminin bir unsuru olduğu müddetçe huzur olmaz." diye konuştu.

    'BİZ TERÖRÜN HER ÇEŞİDİNE KARŞIYIZ'

    Karamollaoğlu, güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD ile masaya oturulmasına da tepki göstererek, Rusya ile yakınlaşmayı belli süre için makul gördüklerini ve S400 kararını desteklediklerini aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergilediği araçlar hakkında da değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Araçlar alınmış, konulmuş. Makam aracı diye toplamışlar. Bunları tenkit ediyorlar. Burada yanlışlıklar yapılabilir. Yanlışlıklar düzeltilir. Ama siz makam aracı verilmemesi icap eden insanlara makam aracı verdiyseniz, eğer siz devletin bu araçlarını parti ve şahsi menfaatler için kullandıysanız vebaldir bu."

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    HDP önünde oturma eylemi sürüyor: Erdoğan'a, herkese barış için çağrı yapalım

    Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine değinen Karamollaoğlu, "Siz 'Cumartesi Anneleri'ni bir kenara attınız, onların sesine kulaklarınızı kapattınız. Şimdi HDP önünde bekleyen anneleri her gün televizyonlardan indirmiyorsunuz. Biz terörün her çeşidine karşıyız. Teröre geçit vermeyecek tek anlayışa da Milli Görüş'ün sahip olduğu kanaatindeyiz. Biz ne FETÖ yanlısı olduk ne de teröre destek verdik." değerlendirmesini yaptı.

    'YERİ GELDİĞİNDE ÇADIR KURUP ORADA HİZMET EDERİZ'

    Parti genel merkezinden tahliye edildiklerini hatırlatan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yeri geldiği zaman bir yerde çadırı kurup orada da hizmet edebilecek bir anlayışa sahibiz. Binalar bizim için kutsal değil. Şimdi yeni bina arıyoruz. Teşkilatlarımız kollarını sıvadılar. Bizim gibi bir partinin bu kadar büyük meblağları birdenbire toplaması mümkün değil ama kumbarada birikmiş paralar, hanım kardeşlerimizin gönderdiği bilezikler, kolyeler bin misli moral verdi." Karamollaoğlu, Saadet Partisi teşkilatları olarak kongreye gittiklerini ifade ederek, 3 sene içerisinde erken seçim yapılabileceğini ileri sürdü.

    Yapacakları kongrenin 'iktidara yürüyüş kongresi' olacağına işaret eden Karamollaoğlu, partilerine verilen desteğin çığ gibi büyüdüğünü anlattı.

     

    İlgili konular:

    Metiner: Kürt annelerin haklı isyanı HDP'yi siyaseten bitirmeye aday, HDP kendi yoksul ve acılı sosyolojisinden kopmuş
    Soylu: Anneler terör örgütünden öcünü alıyor
    Ahmet Türk, The Washington Post'a yazdı: Özgürlüğe değer veren herkesin bize katılma zamanı geldi
    Etiketler:
    Cumartesi Anneleri, Cumartesi Anneleri ve İnsanları, Cumartesi Anneleri, HDP, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
    Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara 'self defans' eğitimi
    Karikatür
    ABD: Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesi ortak çıkarlarımıza hizmet etmez
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet