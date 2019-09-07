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23:15 07 Eylül 2019
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    Yavaş: Sat sat nereye kadar, 5 yılda satacak bir şey kalmaz

    © DHA /
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin önceki dönem bütçesini eleştirerek, “Belediyenin bütçesi 8,5 milyar, gideri de 8,5 milyar olarak hesap edilmiş. Belediye 8,5 milyar harcayacak ama gelir hanesine baktığımız zaman 2,9 milyarının belediyenin gayrimenkullerini satmak suretiyle bütçeyi denkleştireceği ortaya çıktı. Sat, sat nereye kadar satacağız? 5 sene sonra belediyenin satacak malı da kalamayacak. Böyle bütçe anlayışı olur mu, bu nedenle tasarruf var” dedi.

    Mansur Yavaş
    © AA / Metin Aktas
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    Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Kızılay Bölgesi Yenileme Çalışmaları’ kapsamında ‘Sakarya Kent Meydanı’ açıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, TBMM Meclis Başkanvekili Levent Gök, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve parti meclis üyeleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

    'PROJELERİ HALKLA GÖRÜŞÜP HAYATA GEÇİRİYORUZ'

    Açılışta konuşan Mansur Yavaş, yaptıkları bütün projeleri meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile bizzat orada yaşayan halkla görüşme suretiyle hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek, “Seçimlerde ‘Saydam ve şeffaf olacağız. Yaptığımız her şeyi herkes görecek’ demiştik. Türkiye’de ilk defa ihaleleri canlı yayınlamaya başladık. Artık kapalı kapılar ardında birilerine ihale verme dönemi bitti. Bunu bir önceki dönemde ihalelerde verilen rakamlarla, şimdi yapılan ihalelerdeki rakamlarla anlıyoruz. İnşallah bu konuda Ankaralılara örnek olacağız” dedi.

    ‘BÖYLE BÜTÇE ANLAYIŞI OLUR MU?'

    © DHA /
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    Görevini devralır almaz belediyedeki israfı ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirten Mansur Yavaş, şunları söyledi: “Biz ‘hesap vermeye talip oluyoruz’ demiştik. İşte yaptığımız bütün harcamaları ve masrafları gösterir şekilde ‘100 Gün Raporu’ olarak çıkarttık. Gördük ki, yaptığımız tasarrufların sonucu bütçenin 100 gün içerisinde 136 milyon lira fazla verdiğini görmüş olduk. Belediyenin bütçesi 8,5 milyar, gideri de 8,5 milyar olarak hesap edilmiş. Belediye 8,5 milyar harcayacak ama gelir hanesine baktığımız zaman 2,9 milyarının belediyenin gayrimenkullerini satmak suretiyle bütçeyi denkleştireceği ortaya çıktı. Sat, sat nereye kadar satacağız? 5 sene sonra belediyenin satacak malı da kalmayacak. Böyle bütçe anlayışı olur mu, bu nedenle tasarruf var. Harcadığımız bütün parayı kendi kazancımızdan ve harcayacağımız paradan daha değerli tutmak suretiyle inşallah, sizlere sorarak ‘çılgın proje’ yapmadan hareket ederek harcama yapacağız.”

    Mansur Yavaş
    © AA / Metin Aktas
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    ‘HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

    Açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 31 Mart yerel seçimlerinde ‘Her şey Çok Güzel’ olacak sloganını hatırlatarak, “Bu ilk meyvesini hizmet olarak Ankara’mızın merkezinde Kızılay bölgesi Sakarya Caddesi'nde kendini gösterdi. Biz Çankaya olarak 25 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden malum nedenler ve zihniyetten dolayı hizmet alamadık. Oysaki Çankaya Ankara’nın merkezidir. Kimi cezalandırıyorsunuz, aslında vatandaşı cezalandırıyorsunuz. Vergisini ödeyen her vatandaş hizmet alacaktır. ‘Biz bütün Ankara’ya hizmet etmek için geliyoruz’ dedik. Siyasi görüşü, inancı, kökeni ne olursa olsun, biz bütün Çankayalıların, bütün Yenimahallelilerin bütün Elmadağlıların ve Sayın Başkan Mansur Yavaş da bütün Ankara’nın başkanıdır. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Projemiz, Sakarya Caddesi ile sınırlı değildir. Selanik ve Tuna Caddesi ile birlikte Yüksel, Karanfil ve Konur Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başlayacağız. Sakarya Caddesi gibi oraları da yaya kullanıma rahat bir şekilde getireceğiz” diye konuştu.

    82 AĞAÇ YERLEŞTİRİLDİ

    Proje kapsamında inşa edilen 3 süs havuzu hizmete açıldı; mevcut 26 ağaç ve yeni dikilen 56 ağaç ile birlikte 82 ağaç çevreye yerleştirildi. Bölgede engelli rampası da standartlara uygun olarak düzenlendi. Aynı zamanda çevreye yerleştirilen oturma gruplarıyla yurttaşlara dinlenme alanı oluşturuldu.

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    Etiketler:
    Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Türkiye
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    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
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