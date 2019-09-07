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23:15 07 Eylül 2019
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    AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan

    AK Partili Ceylan: Türkiye olarak Suriyelilere 40 milyar dolarlık harcama yaptık

    © AA / AK Parti Karabük İl Başkanlığı
    Türkiye
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    AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Türkiye olarak şu ana kadar Suriyelilere 40 milyar dolarlık bir harcama yaptık" dedi.

    © AA /
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    AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılan AK Parti Karabük İl Başkalığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye meselesinin Türkiye'nin önünde çok ciddi bir mesele olarak durduğunu belirterek "Türkiye'de 3.6 milyon Suriyeliyi misafir ediyoruz. Ensar ruhuyla misafir etmenin gayreti içerisindeyiz. Batı dünyası, Suriyeli kardeşlerimize kapılarını bir bir kapatırken, 100-200 kişiyi misafir etmekten aciz kalırken, çok şükür, bu millet ekmeğini paylaşma pahasına, onları misafir etmenin gayreti içerisindeyiz. Türkiye olarak şu ana kadar Suriyelilere 40 milyar dolarlık bir harcama yaptık" dedi.

    Ceylan, şöyle konuştu:

    - Suriye meselesi çok ciddi bir mesele olarak önümüzde duruyor. Gerçekten şuanda biz Türkiye’de 3.6 milyon Suriyeli vatandaşımızı misafir ediyoruz. Ensar ruhuyla misafir etmenin gayreti içerisindeyiz. Batı dünyası, Suriyeli kardeşlerimize kapılarını bir bir kapatırken, 100-200 kişiyi misafir etmekten aciz kalırken, çok şükür bu millet ekmeğini paylaşma pahasına onları misafir etmenin gayreti içerisindeyiz. Türkiye olarak 40 milyar dolarlık bir harcama yaptık şuana kadar. Bu bizim inancımızın gereği olarak, kardeşlik ruhumuzun gereği olarak bunu yapıyoruz. Zaman zaman çeşitli eleştiriler almıyor değiliz toplum içinden ama biz her şeye rağmen mücadele edeceğiz, onlar bizim kardeşimiz.

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    - Eylül ayının Suriye’deki gelişmeler açısında kritik bir ay olduğunu aktaran Ceylan, “Biz Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak istiyoruz. Orada bir PKK tehdidi söz konusu. 910 kilometrelik bir Suriye sınır hattımız var. Bu sınır hattının özellikle Fırat’ın doğu bölgesindeki kısımlarda PKK’ya yandaş PYD/YPG yapılanması söz konusu. Bu da terör unsurlarının ülkemize girişi açısından çok büyük tehdit oluşturmaktadır.

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    - Buna göz yummamız mümkün değil. Bunu kaç defadır Amerikalılarla müzakere ediyoruz. Amerikalılarla belli bir noktaya gelindi ve ‘Suriye’de 450 kilometre sınır boyumuzda bir güvenli bölge inşa edelim burada 20-30 kilometre derinliğinde güvenlikli bölge inşa ederek Suriyelileri barındıralım’ Başta Avrupa Birliği olarak tüm dünyanın desteğini alarak buraya Suriyeli kardeşlerimizi yerleştirelim istiyoruz. Amerika ile anlaşmamıza rağmen görün ki, iki-üç aydır söz vermelerine rağmen tutmuyorlar, tutmadılar.

    Ceylan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un, ABD’nin Suriye’nin kuzeyini tutmak için 50 ila 60 bin yerel güç eğitmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına da tepki göstererek, “Senin başkanın ne diyor sen ne diyorsun, hangi Amerika var, hangi birinin sözüne güvenelim? Trump, ‘Suriye’de güvenlikli bölge oluşturalım’ diyor. Dün talihsiz açıklama Suriye’de ‘yerel unsurlar’ dediği PKK yandaşı PYD/YPG’nin elemanlarını eğitmeleri gerekiyormuş, 70 bin civarında. Sayın Cumhurbaşkanımız kaç defa ifade etti. Bizim artık bu noktada tahammül edecek gücümüz kalmadı. Eylül ayı Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, eylül verilen son süredir. Eğer bizimle iş birliği yapmazlarsa, Türkiye kendi göbeğini kendisi kesecektir. Nasıl Afrin’de ve diğer bölgelerde olduğu gibi biz o bölgede de güvenliği sağlamak için kendi imkanlarımızla bu güvenlikli bölgeyi inşallah inşa edeceğiz. Bu bölgeyi inşa etmekle birlikte, Türkiye’de bulunan Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine dönmelerini sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Hedefimiz budur” ifadelerine yer verdi.

     

     

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    Etiketler:
    AK Parti, Suriyeli sığınmacılar, Karabük, Türkiye
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    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
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