AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan karşında bizi bulursun

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi çıkarılacağı yönünde duyumlar aldıklarını söyleyerek, "Eğer işçi ve emekçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara'yı sana dar ederiz, karşında bizi bulursun, karşında AK Parti teşkilatlarını bulursun" dedi.
Şahin, Mamak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in "İstişare eden yanılmaz" hadisini hatırlatarak, bu doğrultuda AK Parti kademelerinin her ay istişare toplantıları yaptığını söyledi.
AK Parti'nin, üzerinde düşünülmüş bir yürüyüşün vücut bulmuş hali olduğunu belirten Şahin, "Bulunduğumuz yerler ve şartlar ne olursa olsun omuzlarımızdaki yükün ağırlığını ve mesuliyetimizin büyüklüğünü bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız" diye konuştu.
Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesinde belediyelerden işçi çıkarılmayacağı yönünde vaatleri olduğuna işaret ederek, "Bolu'da, Adana'da, Mersin'de ve İstanbul'da CHP'li belediye başkanları işçi kardeşlerimizi kapının önüne koymakta. İşten çıkarttıkları ve ekmekleri ile oynadıkları işçilere de 'bankamatik çalışanı' yaftası vurarak bu zulümlerini kamufle etmeye çalışmaktalar" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de işçi çıkarılacağı yönünde duyumlar aldıklarını dile getiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buradan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Sakın işçi kardeşlerimizin ekmeği ile oynama. Sakın emekçi kardeşlerimizin alın terini heba edecek adımlar atma. Eğer işçi ve emekçi kardeşlerimizin ekmeği ile oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara'yı sana dar ederiz. Karşında bizi ve AK Parti teşkilatlarını bulursun. Asla böyle bir şeye teşebbüs etme."
'BU ODAKLARA ASLA GEÇİT VERMEMELİYİZ'
Partisinin son yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınan karar doğrultusunda 7 Ekim itibarıyla 7. Olağan Kongre sürecinin başlayacağına dikkati çeken Şahin, kongre süreciyle birlikte çalışmalara yeni bir hız ve heyecan kazandıracaklarını vurguladı.
Şahin, "vefa" duygusunun, 2023 ve 2071 hedefleri için millete ömrünü adayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmamak olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"Partimize ve davamıza zarar vermek, bu hareketi sekteye uğratmak isteyenler her zaman olmuştur. Ancak aziz milletimiz onlara gerekli cevabı vermiştir. Bize zarar vermek isteyenler hep siyaseten zarar görmüş ve kaybeden olmuşlardır. Aramıza fitne sokmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Saflarımızı sıklaştırmalı ve bu odaklara asla geçit vermemeliyiz."
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise makam sevdası uğruna partiyi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini aktardı.
AK Parti'de siyaset yapan herkes için ülkenin refahının her türlü politik hesabın üzerinde olduğunu anlatan Özcan, "Ankara genelinde meclis üyeliği ve ilçe belediye başkanlıklarında bize güvenerek oy veren hemşehrilerimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. Belediye başkanlarımız, liyakat ve sadakat prensibiyle başkanı oldukları ilçenin vebalini taşıdığını unutmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Programa, Ankara Milletvekilleri Arife Polat Düzgün, Asuman Erdoğan, Emrullah İşler ve Orhan Yegin ile bazı partililer katıldı.
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