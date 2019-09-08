Diyarbakır Barosu'ndan Soylu'ya yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tunceli'de yaptığı konuşmada, ''Ne zaman terör örgütü onlara konuşun dediği zaman Diyarbakır Barosu konuşuyor. Ne zaman terör örgütü bir söz söyleyin, eylem yapın dediği zaman Diyarbakır Barosu eylem yapmaya çalışıyor'' ifadeleriyle eleştirdiği Diyarbakır Barosu'ndan açıklama geldi.

'DİYARBAKIR BAROSU'NA SALDIRI GÜNLERİNİN' BU YILKİ AYAĞI...'

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Süleyman Soylu'ya şu ifadelerle yanıt verdi:

''İçişleri Bakanı tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Diyarbakır Barosuna Saldırı Günlerinin” bu yılki ayağı Dersim’de düzenlendi. Saldırı etkinliğine 2018 yılında olduğu gibi yine Süleyman Soylu katıldı.(Zavalılık devleti arkasına alıp,önüne gelene hakaret ve tehdit etmektir).''

İçişleri Bakanı tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Diyarbakır Barosuna Saldırı Günlerinin” bu yılki ayağı Dersim’de düzenlendi.Saldırı etkinliğine 2018 yılında olduğu gibi yine Süleyman Soylu katıldı.(Zavalılık devleti arkasına alıp,önüne gelene hakaret ve tehdit etmektir). https://t.co/9CCnoqcs5F — Cihan Aydın (@CihnAydin) September 7, 2019

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Tunceli'de, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler hakkında yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

​"Diyarbakır Barosu yöneticileri için söylüyorum. Bu Diyarbakır Barosu içerisinde daha da küçülecekler, mini minnacık olacaklar. Çünkü herhangi bir şey olunca seslerini terör örgütünün paralelinde çıkarmayı çok seviyorlar. Ben vicdanlarından yoksun olduklarını, hukuk bilgisinden de yoksun olduklarını, insanlıklarından da yoksun olduklarını düşünüyorum. Ne zaman terör örgütü onlara, 'Konuşun' dediği zaman, Diyarbakır Barosu konuşuyor. Ne zaman terör örgütü, 'Bir söz söyleyin, bir eylem yapın.' dediği zaman Diyarbakır Barosu eylem yapmaya çalışıyor. Burunlarının dibindeki bir feryada, bir acıya ses çıkaramayacak kadar zavallılar, zavallılar, zavallılar...Daha öte sözler de söylemek istiyorum da bugün şu buranın haleti ruhiyesine daha fazla onları ağzımıza almak ve konuşmak yakışmıyor."