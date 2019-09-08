2 bin 200 yıllık mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Stratonikeia'da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, kazı çalışmalarına devam ediyor.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, yaptığı açıklamada, Karia Bölgesi’nin en önemli kentlerinden Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.
Kentte antik dönemden bugüne pek çok yapıda çalışma yürüttüklerini belirten Söğüt, "Bu yıl antik tiyatroda çalışma yürütüyoruz. Tiyatroda yaşadığımız kamulaştırma sorunu sayın bakanımızın talimatı ile kısa sürede çözülünce buradaki çalışmalarımızı genişlettik" diye konuştu.
"Tiyatronun sahne binasında yürütülen kazı çalışmalarında kabartmalar bulduk. Bu kabartmalarda en önemli grubu masklar oluşturuyor. Daha önce burada 16 mask bulmuştuk şu anki kazılarda da 17 maskı gün yüzüne çıkararak korumaya aldık. Burada tiyatronun her iki yan girişlerine ve sahne binası dış cephesine ait maskların büyük bir kısmını bulmuş durumdayız. Bu bizim için çok sevindirici. Tiyatroda maskların bulunması kazılarda gözükebiliyor. Ama bizim gün yüzüne çıkardığımız masklar biraz farklı. Bunlar farklı kültürlere ve inançlara ait pek çok tanrı ve tanrıça ile insanlara ait betimlemeler. Onların da ötesinde bulduğumuz masklar olağandan çok daha kabarık olarak betimlenmiş."
Tiyatroda kazı çalışmalarında bulunan maskların bulunduğu blokları kentteki taş hastanesine getirerek temizleme ve koruma çalışması başlattıklarını anlatan Söğüt, tüm çalışmalar tamamlandığında maskların en güzel şekilde aslına uygun bir biçimde ziyaretçilere de açılacağını söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)