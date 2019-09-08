Sayıştay'dan İSKİ raporu: 1 km yol yapan araç 42 bin 794 litre motorin tüketti

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, İSKİ'nin hesaplarını inceleyen Sayıştay, İSKİ'ye ait bir aracın, sadece 1 kilometre yol yaptığı halde bir yılda 42 bin 794 litre motorin tüketmiş gibi gösterildiğini ortaya çıkardı.
Sayıştay'ın tespitine göre, bir araç 100 kilometrede ortalama 4-5 litre motorin tüketirken, İSKİ'nin araçları kilometre başına 20-63 litre yaktı.
En son geçen yıl yayımlanan 2017 yılı İSKİ denetim raporuna göre, takip sistemi kurulmadığı için Sayıştay, yıl boyunca binlerce kilometre yol kat eden İSKİ'ye ait araçların İSKİ'nin resmî işlerinde mi yoksa başka kurum ya da kişiler için mi kullanıldığına ilişkin denetimi yapamadı.
Araçların üreticileri tarafından belirtilen ortalama tüketim değerlerinin 100 kilometrede 4 ila 5 litre olduğu halde 60 litreyi geçen aşırı akaryakıt tüketimin sebeplerinin araştırılması gerektiği belirtilen Sayıştay raporunda, “Yakıt alımları doğru kabul edilse araç kilometre bilgilerinde, araç kilometre bilgileri doğru kabul edilse de yakıt alım tutarlarında bir hata olduğu açıktır. Bu ise aracın görev, kilometre, yakıt denetimlerini engellemektedir” denildi.
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