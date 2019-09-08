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16:05 08 Eylül 2019
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    İBB Genel Sekreteri: 1700 aracın takip sinyalleri alınamıyor, nerede görev yaptıkları meçhul

    © DHA /
    Türkiye
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    İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, AK Parti dönemide ihtiyaç dışında kiralandıklarını göstermek amacıyla Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama yaptı. Erkut, kiralık araçlara ilişkin verilerle kayıtlar arasında uyumsuzluk olduğunu, araç takip sinyallerinin alınamadığı 1700 aracın nerede görev yaptığı konusunda sorular bulunduğunu belirtti.

    © DHA /
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut, belediyeyi AK Parti'nin yönettiği dönemde ihtiyaç dışında kiralandıklarını göstermek amacıyla Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama yaptı.

    Kiralık araçlara ilişkin verilerle kayıtlar arasında uyumsuzluk olduğunu söyleyen Erkut, araç takip sinyallerinin alınamadığı 1700 aracın nerede görev yaptığı konusunda sorular olduğunu belirtti.

    Erkut'un açıklamaları şöyle:

    İSKİ
    © Fotoğraf : DHA
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    "İhtiyaç fazlası araçlardan sık sık bahsedilmişti. Kamuoyunda da bu yönde bir beklenti ortaya çıktı. Bugün burada belirlemiş olduğumuz ihtiyaç dışı 730 hizmet aracını sizlere takdim ediyoruz."

    "730 aracın yanı sıra nisan mayıs ve haziran aylarında 517 binek aracının kiralanan şirketlere iade edildiğini gördük. Bir evvelki yönetimin de tasarruf ihtiyacıyla binek araç sayısını azalttığını düşünüyoruz."

    "31 Mart sonrası 1247 araç sistemden çıkarılmıştır. Toplamda yaklaşık 50 milyon liralık yıllık tasarruf söz konusudur."

    © DHA /
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    "Zamanının uzamasının temel nedeni verilerle kayıtlar arasındaki farklardır. Birçok alanda çalışmalarımız devam etmektedir. Araçlarda araç takip sistemleri vardır. 2 Haziran ile 23 Haziran arasında yalnızca 339 araçtan sinyal gelmiştir. 1700 aracın nerede görev yaptığı konusunda sorular dile getirilmektedir."

    "Sistemden çıkan hizmet araçları bizim hizmetimizi etkilemeyecektir. Tasarruf çalışmaları devam edecektir. Elde edilen neticeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır." 

    © DHA /
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    "Verilerle kayıtlar arasında uyumsuzluklar var. Bunlar ya sistemlerin kapatıldığını ya da varolan verilerin silindiğini gösteriyor."

    "Bu bir israfla mücadele dönemi, başkanımızın da dile getirdiği gibi kaynağı tasarrufla sağlayacağız. Bunun kamuya bir fayda olduğunu, kaynaklarla daha iyi hizmetler yapacağımızı düşünüyorum"

    "Yasal mevzuatta makam aracı yok, bunların hepsi hizmet aracı. Yaklaşık 4500 civarı hizmet aracımız var. Toplam rakama baktığımızda yüzde 20'lik bir tasarrufta bulunduk. Protokol ve güvenlik aracına birtakım araçlar sistemde var, ancak genel standart şu anda devam eden ihalenin çerçevesinde belli bir standartta gidiyoruz. Her yıl ihale yenileniyor, yeni standartlar belirlenecek."

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yavuz Erkut
    Topluluk kurallarıTartışma
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