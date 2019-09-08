Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.
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