Erbil'e giden HDP heyeti IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü: Barış için fırsatlar kaybedilmemeli

Irak Kürdistan Bölgesi'ne giden Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinden oluşan heyet, bugün Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

7 Eylül'de IKBY'ye giden ve görüşmeleri sürdüren heyette HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü ve Batman Milletvekili Feleknas Uca, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer yer alıyor.

Dün Selahattin kentinde Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelip, görüşme gerçekleştiren heyet, ardından da Kürdistan Emekçiler Partisi yöneticileri ile bir araya geldi.

Görüşmelerine bugün (8 Eylül) devam eden heyet, ilk olarak IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Heyet, Bölge Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Ofisi Sorumlusu Kerim Sincari, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi İlişkileri Sorumlusu Ebdulselam Reşid, KDP İlişkiler Komitesi Sorumlusu Eli Hisên tarafından karşılandı.

Eş Genel Başkanımız #Temelli başkanlığındaki heyetimiz, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Nêçîrvan Barzanî ile bir araya geldi. Bölgesel sorunların ele alındığı toplantıda, Kürt sorunu ve barış öncelikli başlıklardı. Heyetlerin ortak görüşü savaşın çözüm olmadığı yönündeydi. pic.twitter.com/CM8IaFdwM5 — HDP (@HDPgenelmerkezi) September 8, 2019

​'BARIŞ İÇİN FIRSATLAR KAYBEDİLMEMELİ'

Rudaw’ın, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, görüşmede Barzani Türkiye’de çözüm sürecinin başlaması ve başarısı için çabalarının süreceğini, bu konuda ne gerekiyorsa esirgemeyeceklerini söyledi.

Barzani, “Şimdi barış zamanı. Savaş hiçbir şeyin çözümü değil. Türkiye’de Kürt sorunu ancak barış ile çözülür. Barış için fırsatlar kaybedilmemeli” dedi.

Heyet ayrıca barışın tüm Türkiye haklarının ve Kürt halkının çıkarına olduğunu belirterek Kürt halkının barış ve çözümden yana olduğuna vurgu yaptı. HDP heyeti bu görüşmenin ardından Kürdistan Parlamentosunu ziyaret etti.

Heyet yarın da Süleymaniye'ye geçip Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yöneticileri ile görüşecek.