Erbil'e giden HDP heyeti IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü: Barış için fırsatlar kaybedilmemeli

Dün Selahattin kentinde Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelip, görüşme gerçekleştiren heyet, ardından da Kürdistan Emekçiler Partisi yöneticileri ile bir araya geldi.
Görüşmelerine bugün (8 Eylül) devam eden heyet, ilk olarak IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Heyet, Bölge Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Ofisi Sorumlusu Kerim Sincari, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi İlişkileri Sorumlusu Ebdulselam Reşid, KDP İlişkiler Komitesi Sorumlusu Eli Hisên tarafından karşılandı.
Eş Genel Başkanımız #Temelli başkanlığındaki heyetimiz, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Nêçîrvan Barzanî ile bir araya geldi. Bölgesel sorunların ele alındığı toplantıda, Kürt sorunu ve barış öncelikli başlıklardı. Heyetlerin ortak görüşü savaşın çözüm olmadığı yönündeydi. pic.twitter.com/CM8IaFdwM5— HDP (@HDPgenelmerkezi) September 8, 2019
'BARIŞ İÇİN FIRSATLAR KAYBEDİLMEMELİ'
Barzani, “Şimdi barış zamanı. Savaş hiçbir şeyin çözümü değil. Türkiye’de Kürt sorunu ancak barış ile çözülür. Barış için fırsatlar kaybedilmemeli” dedi.
Heyet ayrıca barışın tüm Türkiye haklarının ve Kürt halkının çıkarına olduğunu belirterek Kürt halkının barış ve çözümden yana olduğuna vurgu yaptı. HDP heyeti bu görüşmenin ardından Kürdistan Parlamentosunu ziyaret etti.
Heyet yarın da Süleymaniye'ye geçip Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yöneticileri ile görüşecek.
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