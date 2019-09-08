Milli kick boksçu 'Yan baktın' diyerek tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

İddiaya göre, Kadıköy’de önceki gece kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanına giden milli kick boksçu Berke Şahin, çıkışta iki motosikletçiyle tartışmaya başladı.

“Yan bakma” gerekçesiyle çıkan kavgada milli sporcu iki şahsı darp etti. Şahin, olay yerinden ayrılan şahısları motosikletle takibe aldı. İki kişiden birini kıstırdığı çıkmaz sokakta tekrar darp eden Şahin, şahsı bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Ö, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından milli sporcu Berke Şahin, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözaltına alındı.

Şahin’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sporcunun şahsı kovaladığı ve darp edildiği görüldü.