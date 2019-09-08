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23:50 08 Eylül 2019
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    İmamoğlu: Birisi dayısı olduğu için değil bu toprakların insanı olduğu için işe alınacak

    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
    Türkiye
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    Gazi Cemevi’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mağdur olan kesimler var, bazı kayırmacılıklar var. Biz diyoruz ki; ‘Hepimiz eşitiz.’ Bir işe insan alınacaksa, liyakati ile alınacak. Kimsenin dayısı, amcası, halası, teyzesi olduğu için işe alınmayacak" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Cemevi'nde katılmak istediği Muharrem iftarına, yaşanan izdiham nedeniyle katılamadı.

    İftar masalarının kurulduğu alana inemeyen İmamoğlu, yönetim katında cemevi idarecileriyle bir araya geldi. Dede Veli Gülsoy, yine yaşanan izdiham nedeniyle, iftar duasını, cemevi binasının 4'ncü katındaki yönetim odasında verdi.  İmamoğlu, çıkışta bir konuşma gerçekleştirdi. 

    'EN BÜYÜK ACILARDAN SEVGİ DOĞMUŞTUR'

    © DHA / CEMAL YURTTAS
    İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'Diyarbakır' yanıtı
    İmamoğlu, konuşmasına, “Milletimiz, acılardan birliktelik çıkarmayı, her şeye rağmen vatanını, milletini düşünmeyi kendini felsefe edinmiştir. En büyük acılardan sevgi, vicdan ve ahlak doğmuştur. Aynen Kerbela'da olduğu gibi. Yapılan bu katliama, acı olaya rağmen, tümüyle topluma verilen mesajlar, adalete dönük mesajlar olmuştur. Bu topraklarda da acılar yaşanmıştır, bu topraklarda da çok canlar yanmıştır. Yine bizim insanımız iri olmayı diri olmayı başarmıştır” sözleriyle başladı.

    Bu ayın matem ayı olduğunu belirten İmamoğlu, toplumun her kesimine lazım olan şeyin “adalet duygusu” olduğunu vurguladı. İmamoğlu, “Bu toprakları adaletsizliğe sürükleyen şeyleri yaratan veya buna niyeti olan varsa diyorum ki; ‘Allah'ım, onları bizden uzak tut. Bizim yanımıza yaklaşmasınlar. Bizi ayırmasınlar. Bizi bölemesinler. 82 milyon yurtsever, vatansever insanımız için bu duaları her yerde yapıyorum. Bu şehre, sizlerin oylarıyla seçilmiş belediye başkanınız olarak, şehri emininiz olarak, sizlere her anımda, her ortamda, her işimde adalet dağıtmaya, adil olmaya ve hiçbir konuda adaletsiz hiçbir işleme imza atmamaya, bu güzel ayda, bu matem ayında, en ince düşünmemiz gereken bu ortamda, en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar, hepinizin huzurunda söz veriyorum” dedi.

    'GEÇMİŞTE YAPTIKLARINA BAKSINLAR'

    © DHA /
    İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Pazar günü şu bu denecekmiş, ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum
    “Bu topraklarda, bu güzel ülkemizde, cumhuriyetimizin, devletimizin ve demokrasimizin geleceği için, hep birlikte barışı, huzuru, özgürlüğü, adaleti, hakkı ve hukuku layık kılacağız” diyen İmamoğlu, hiç kimsenin buna engel olamayacağını ifade etti.

    Çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Mağdur olan kesimler var, bazı kayırmacılıklar var. Biz diyoruz ki; ‘Hepimiz eşitiz.' Bir işe insan alınacaksa, liyakati ile alınacak. Kimsenin dayısı, amcası, halası, teyzesi olduğu için işe alınmayacak. Benim vatandaşım, bu toprakların insanı olduğu için işe alınacak. Bazı yaptığımız işleri eleştirenler ya da bizi adaletsizlikle suçlayanlar, kendilerine, geçmişte yaptıklarına baksın” şeklinde konuştu.

    'LOKMANIZI PAYLAŞMAYA GELDİM'

    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    İmamoğlu'ndan Soylu'ya tek cümlelik kayyum yanıtı
    İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

    “Kıymetli komşularım, beni bu akşam mahcup ettiniz, mutlu ettiniz. Ben, lokmanızı paylaşmaya geldim; ama cemevine sığmadınız. Sokaklara da sığmadınız. Çoluk-çocuk, kızımız-oğlumuz, anneler, babalar, amcalar, teyzeler herkes burada. Dünyanın en mutlu insanıyım; ama bilin ki, bana bu sevginizi verdiğiniz sürece, size şunun söz veriyorum: Daha çok çalışacağım. Toplumun bana verdiği bu kıymete karşı, daha tevazu sahibi olacağım. İnsanlarına hizmet etmekten onur duyan, gurur duyan komşunuz, hemşehriniz olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Akrabalarınızla benden selam iletin.”

    İmamoğlu, geldiği gibi yoğun ilgi ve izdiham altında Gazi Cemevi'nden ayrıldı.

     

    Etiketler:
    iftar, Cemevi, Ekrem İmamoğlu, Gazi Cemevi
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    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
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