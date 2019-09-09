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01:34 09 Eylül 2019
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    Cezaevi

    CHP'li Çakırözer: Adalet Bakanlığı ‘tutuklu gazeteci yok’ diyemedi

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in, CİMER üzerinden Adalet Bakanlığı’na bir gazete ya da internet sitesinde yazdığı yazılar nedeniyle kaç kişinin tutuklu olduğu yönündeki sorusuna “Ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz gerektirdiği” yanıtı verildi. Çakırözer, “Adalet Bakanlığı ‘tutuklu gazeteci yok’ diyemedi, ‘sayamadık’ dedi. Onlarca gazeteci cezaevinde, yüzlercesi yargılanıyor”dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
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    Cumhuriyet'in haberine göre CHP’li Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden (CİMER) Adalet Bakanlığı’na “Bir gazetede veya internet sitesinde yayımlanmış yazısı gerekçe gösterilerek kaç kişi yargılanıyor, kaç kişi tutuklu?” sorusunu yöneltti.

    Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden verilen yanıtta “İstenilen ayrıntıda veri ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgiye yönelik olduğundan dolayı istatistiki bilgi sunulamamaktadır” denildi.

    Verilen yanıt üzerine açıklama yapan Utku Çakırözer, “Gazeteciler, yazarlar, çizerler, aydınlar, düşünürler bir köşe yazısından, karikatüründen, paylaştığı bir tweet’ten kolayca, haksız, hukuksuz iddianamelerle yargılanabiliyor, hızla cezalandırılıyor, adaletsiz bir şekilde hapse giriyor. Bugüne kadar ‘tutuklu gazeteci yok’ ezberi inatla sürdürülüyordu. Şimdi Adalet Bakanlığı ‘tutuklu gazeteci yok’ diyemedi, ‘sayamadık’ dedi. Çünkü ‘yok’ demek rasyonel değil, dünya biliyor ki sadece yazısından dolayı onlarca gazeteci cezaevinde, yüzlercesi yargılanıyor” dedi.

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    Etiketler:
    Tutuklu gazeteciler, Adalet Bakanlığı, Utku Çakırözer, CHP, Türkiye
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