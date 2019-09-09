İmam hatip ve meslek liseleri öğrenci kaybetti

Türkiye’de okul başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasını üçe katlayarak 855’e ulaştı. Özel liselerin sayısı, devlete ait Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin toplam sayısını aştı. İmam hatiplerdeki öğrenci sayısı 17 bin, meslek liselerindeki öğrenci sayısı ise 174 bin azaldı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının verilerini kapsayan 2018-2019 yılsonu örgün eğitim istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, devlet okulu sayısı 2017-2018 eğitim öğretim yılına oranla 2018-2019 döneminde 166 artarken öğrenci sayısındaki artış 141 bin 879 oldu. Okul sayısındaki yüzde 0,30’luk artışa karşın öğrenci sayısındaki artış oranı yüzde 1’e yaklaştı. Öğrenci sayısındaki artış ile eşit olmayan okul sayısı, kalabalık sınıflar sorunun katlanarak büyümesine yol açtı. Türkiye’de okul başına düşen öğrenci sayısı, OECD ortalaması olan 279’u üçe katlayarak 855’e ulaştı.

ÖZEL OKULLAR DEVLET OKULLARINI KATLADI

Devlet okullarının sayısındaki sınırlı artışın aksine özel okulların sayısı giderek büyüdü. MEB’in verilerine göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 11 bin 694 olan özel okul sayısı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 12 bin 809’a yükseldi. Özel okul sayısındaki artış bin 115, öğrenci sayısındaki artış ise 88 bin 865 ile ifade edildi. MEB’in 2018-2019 istatistikleri, özel öğretim kurumlarının ortaöğretimdeki etkisini de ortaya koydu. Türkiye genelindeki toplam 3 bin 65 Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler devlet lisesine karşın özel liselerin sayısı 3 bin 176’ya çıktı. Lise eğitimine devlet okulunda devam eden öğrenci sayısı 1 milyon 668 bin, özel okulda devam eden öğrenci sayısı ise 474 bin 465 olarak kayıtlara geçti. Devlet liselerinde okul başına düşen öğrenci sayısı 544 iken bu sayı özel okullarda 149 olarak gerçekleşti.

İHL’LER ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR

İktidarın tüm desteğine ve yönlendirmesine karşın imam hatip ve meslek liselerindeki öğrenci sayısı azaldı. İmam hatip liseleri 2017-2018 eğitim öğretim yılına göre 16 bin 804 öğrenci kaybetti. Öğrenci sayısındaki düşüşe karşın 2019’da 19 yeni imam hatip lisesi açıldı.

Meslek liselerindeki öğrenci kaybı ise daha belirgin oldu. Meslek liseleri, 2017-2018 eğitim öğretim yılına göre 2018-2019’da 174 bin 199 daha az öğrenciyle eğitim yaptı. Özel meslek liselerinde öğrenim gören öğrenci sayısında da düşüş yaşanması dikkati çekti. İktidarın imam hatip ve meslek lisesi dayatmasının işe yaramadığını ortaya koyan verilere göre, özel meslek liselerinde toplam bin 885 öğrenci düşüşü yaşandı.

ORTAOKULDA OKULLAŞMA DÜŞTÜ

MEB’in örgün eğitim istatistikleri kapsamında net okullaşma oranları da paylaşıldı. Ortaokuldaki net okullaşma oranı 2012-2013 eğitim öğretim döneminden bu yana en düşük seviyesini gördü. Buna göre, ortaokuldaki net okullaşma oranı yüzde 93,28 olarak kaydedildi. Ortaokuldaki net okullaşma oranının 2017-2018 dönemimde yüzde 94,47 olduğu belirtildi. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı da 2017-2018 dönemine göre azalarak yüzde 46,37’ye geriledi.