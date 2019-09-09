Ardıç: CHP'nin Kemalist kanadı Kaftancıoğlu'nun ceza yemesine çok sevindi, çünkü kadın hem Marksist hem Kürtçü

CHP içerisindeki 'Kemalist kanadın' Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına sevindiğini iddia eden Ardıç'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
"CHP'nin Kemalist kanadı, Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası yemesine çok sevindi.
Çünkü kadın hem Marksist hem Kürtçü. (Peki İmamoğlu? O yalnızca inşaatçı.)
Lakin bunu açıkça dile getiremeyecekleri için, getiriyorlar ama iktidara "çakmadan" da geçemiyorlar. Denge sağlıyorlar.
Evet, ne zaman birbirlerine girecekler, merakla bekliyoruz.
Herhalde 2023'te, İmamoğlu kazanamayınca..."
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