Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye'deki bütün öğrencilere zekâ taraması yapacağız, öğretmenler sıfırdan uğraşmayacak

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, çocukların her türlü ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi için e-rehberlik sisteminin kurulduğunu, pilot uygulamanın yapıldığını ve bu eğitim-öğretim yılında e-rehberlik çalışmasına başlanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bunun da lansmanı yapılacak ve ilk kez bu sene başlayacak” dedi.
E-rehberlik sistemi ile tüm çocukların her türlü sosyal, duygusal, bilişsel becerilerine ilişkin kayıtların ilkokul birinci sınıfta itibaren tutulacağını söyleyen Selçuk, sistemle ilgili şu bilgileri verdi:
"ASİS dediğimiz yerli zekâ ölçeğiyle ve başka tarama testleriyle bunu yaptık ve önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bütün Türkiye’deki taramayı bitireceğiz. Bu anlamda sadece bizim bir zekâ taraması olarak değil ama rehber öğretmenlerimiz marifetiyle çocuklarımızın her türlü ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi için e-rehberlik sistemini kurduk, pilotu yapıldı, bu eğitim-öğretim yılında e-rehberlik çalışması başlayacak, bunun da lansmanı yapılacak ve ilk kez bu sene başlayacak.
'BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZA VERİYE DAYALI REHBERLİK YAPABİLME FIRSATIMIZ OLACAK'
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