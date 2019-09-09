Hakkari'de ağır yaralanan asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
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