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11:28 09 Eylül 2019
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    Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis Toplantısı

    İBB Meclisi toplandı: Gündem Yenikapı'daki ihtiyaç fazlası araçlar

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    23 Haziran seçiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından aylık toplantılara başladı.

    Eylül ayı toplantısının açılış konuşmasını yapan İmamoğlu kısa bir süre önce grup oluşturan İYİ Parti ve MHP’ye başarılar diledi. İmamoğlu konuşmasında 12 Eylül darbesinde kaybedilen insanları anarak devam etti. Darbelerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan İmamoğlu 27 Mayıs’ta idam edilen Adnan Menderes’i de andı.

    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
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    Muharrem ayı vesilesiyle Alevi yurttaşlara da selam gönderen İmamoğlu bir olmayı, diri olmayı öne çıkaran felsefenin de herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini söyledi.

    Bazı ilçelerde sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve Zabıta Müdürlüğü’nün ihaleye çıkma yönteminde yapılacak değişikliklerin ele alınacağı toplantıda ilk sözü AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu aldı. Göksu yeni dönemde İBB çalışanlarının işten çıkartılma korkusu olmadan çalışacakları bir dönem olmasını dileyerek konuşmasına başladı. Göksu konuşmasına Diyarbakır’da HDP binası önünde eylem yapan ailelere değinerek devam etti.

    GÖKSU: KARA PROPAGANDA YAPILIYOR

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Gazete Duvar'ın aktardığına göre İmamoğlu konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’ya söz verdi. Göksu yeni dönemde İBB çalışanlarının işten çıkartılma korkusu olmadan çalışacakları bir dönem olmasını dileyerek konuşmasına başladı. Göksu konuşmasına Diyarbakır’da HDP binası önünde eylem yapan ailelere değinerek devam etti.

    Belediyeye eleman alımı ile ilgili kara propaganda yapıldığını öne süren Göksu, cep telefonuna kaydettiği Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde belediye çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmayı dinletti. Göksu ‘Hiç bir işçi atılamayacak’ şeklinde verilen sözün tutulmasını istediğini ifade etti. Göksu konuşmasına “Bu insanların trol olduğuna dair elinizde belge mi var? Seçimden önce liyakata bakacağız deyip insanlar işten çıkartıldı. Sosyal demokrasi ne oldu? Emek ne oldu? ” diyerek devam etti.

    © AA /
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    Göksu’ya yönelik tepkiler üzerine Ekrem İmamoğlu birkaç kez ‘Hatibe müdahale etmeyin’ çağrısı yaptı. Göksu işten çıkartmaların partizanlık olduğunu öne sürerek, yeniden işe alınmaları çağrısı yaptı.

    ‘MAKAM ARAÇLARINI BULAMAYINCA HİZMET FAZLASI DEDİLER’

    Göksu konuşmasında “Sayın başkan seçim döneminde 643 yöneticiye 1717 makam aracı verildiğini söyledi. Bunlar mı makam aracı? Makam araçlarını bulamayınca hizmet fazlası dediler. 730 araç toplandı Yenikapı’ya tepki gelince kamyonetleri geri çektiniz. Madem fazlaydı İSKİ’ye neden 997 aracı neden aldınız. Bizim dönemimizde yapılanın 3 katı fiyata araç kiralanmış” dedi.

    Göksu, hizmet fazlası araç tartışması konusunda ise “Hizmet fazlası araç neye göre belirlenir? Eğer hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır. O zaman bütün araçları teslim edebilirsiniz sizin hizmet etmek gibi bir amacınız olmadığı ortaya çıktı” dedi.

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    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütleri ile bağını maksimuma çıkartması gerektiğini savunan Göksu, ‘Sanki bazı vakıflara oluk oluk para aktarıldı. Sanki bu vakıflara nakdi para verildi gibi algı operasyonu yapıyorsunuz. İBB’nin bu derneklere bu vakıflara bir kuruş Türk Lirası yoktur. ” diye konuştu. Göksu konuşmasının son bölümünde ise Tayfun Kahraman’ın daire başkanlığına atanmasına ilişkin, “Gezi olaylarında eli kanlı terör örgütlerinin paçavrasının altında gaz mahkemesi ile beraber havaalanı dursun, boğaz köprüsü dursun diyen bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek. Hadi CHP’lilere bir şey demiyorum, İYİ Partililere soruyorum bunu içinize sindirebilecek misiniz?” dedi.

    ÖZKAN: KAFTANCIOĞLU’NA HAKSIZ CEZA

    Göksu’nun konuşmasının ardından İYİ Parti grubu adına İbrahim Özkan söz aldı ve seçimin ardından Millet İttifakı ile girdikleri meclisten 12 arkadaşı ile ayrılarak grup kurduklarını ifade etti. Özkan, ülke gündemi ile İstanbul’un yerel gündeminin tıkanmaya çalışıldığı söyledi.

    Özkan konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezaya da tepki gösterdi.
    Bu sırada bazı meclis üyelerinin ‘Yuh’ çekmesi üzerine İmamoğlu, bir kez daha uyarı yaptı. Özkan, “7 yıl öncesinin hesabı sorulacak ise ‘Ne istediler de vermedim. Bitsin bu hasret’ sözlerinin de hesabı sorulmalıdır” dedi.

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    Etiketler:
    Canan Kaftancıoğlu, İSKİ, HDP, Yenikapı, Tevfik Göksu, AK Parti, İYİ Parti, MHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu
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    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
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