Erdoğan: Sadece daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır

- 2008'deki küresel finans krizinin kaynağının ABD ve Avrupa olduğu bir gerçektir.
- Bizim medeniyetimiz ve kültürümüz insanı merkeze alır.
- İnsan odaklı ve üretimin asli unsur olduğu bir yapının inşasına süratle geçilmesi gerekiyor.
- Geleceğin dünyasında faize dayalı sistemin yerini yeni bir finansal mimariye bırakacağına inanıyoruım.
- Gezi olaylarıyla sokakları kaosa sürükleyenler ekonomimizi de hedef alıyordu.
- 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomiyi de merkeze alan bir ihanet olduğunu biliyoruz.
- Yürüttüğümüz mücadelenin başarısı için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç duyduğumuz açıktır.
- Bugün dünyayı yeni bir ekonomik durgunluk korkusu sarmış durumda.
- Nasıl siyasi alanda söz sahibiysek aynı şeyi finans alanında da başaracağız.
- Finans merkezi projesinin 2020 yılında hayata geçirilmesini bekliyoruz.
- Bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı.
- Yatırım yapan insanları zor dönemlerinde yalnız bırakmadık.
- Bankacılık dışı finansal sisteminin büyümesine yönelik adımlar atıyoruz.
- Katılım finans sistemi ile reel sektöre gereken destek verilmeli.
- Yeni kalkınma planında katılım finansını istediğimiz yere getirme konusunda önemli hedefler koyduk.
- Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranları ile hareket etmemeli.
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