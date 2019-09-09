İTÜ'lü genci Beyoğlu'nda bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 'Bize 2 bira almalarını istedik, 'Niye alalım?' dediler'

İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar, ifadesinde olayı "Paramız bitmişti. Bize 2 bira almalarını istedik. ‘Niye alalım?’ dediler. ‘O zaman para verin, kendimiz alalım’ dedik. Buna da karşı çıkınca tartışma çıktı. Bıçağımı çıkartarak salladım" diye anlattı.

İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı, iki arkadaşıyla birlikte gittiği İstiklal Caddesi'nde Tünel'deki tramvay durağında otururken bıçaklayan Emra Yaşar, ifadesinde detayları anlattı.

Ensonhaber'in aktardığına göre Yaşar, şunları söyledi:"Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Emrah Kurdal ile Taksim’e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. ‘Biz niye bira alalım?’ dediler. Bunun üzerine ‘O zaman para verin, biz kendimiz alalım’ dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım."

Emra Yaşar'ın yanındaki Emrah Kurdal ise çok sarhoş olduklarını söyleyerek, elindeki kırık bira şisesiyle saldırdığını kabul etti.