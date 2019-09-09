Diyarbakır'da barış bildirisine imza atan 3 akademisyen beraat etti

Diyarbakır'da 'Bu Suça Ortak Olmayacağız'bildirisini imzaladıkları için yargılanan Dicle Üniversitesi'nden 3 akademisyen hakkında beraat kararı verildi.

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisini imzaladıkları için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerden Dicle Üniversitesi’nde görevli profesörler Murat Kızıl, Murat Biricik ve Fikret Uyar beraat etti. Bu kararla birlikte AYM'nin hak ihlali kararının ardından beraat eden akademisyen sayısı 4 oldu.

Bianet'te yer alan habere göre mahkeme, ayrıntısını gerekçeli kararında açıklamak üzere kurduğu hükümde 'sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını' ifade ederek beraatlerine karar verdi.

Akademisyenler duruşmalarında önceki beyanlarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu. Duruşma savcısı, üç ayrı davada da aynı mütalaasını yineleyerek Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) barış için akademisyenler dosyalarında vermiş olduğu 'hak ihlali' kararını hatırlattı ve 'terör örgütü propagandası' suçunun yasal unsurlarının karşılanmadığını söyledi. Sanıkların beraatini istedi.

Mahkeme, 3 akademisyenin de beraatine karar verdi. Böylece yargılaması devam eden akademisyenlerden 4 kişinin davası beraatle sonuçlanmış oldu.