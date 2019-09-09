Kayıt
14:19 09 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Erdoğan: Eğitimde Batı'yı kopyalamayı tercih ettik, kayıp nesiller yetiştirdik

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    11325

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılı açılışında yaptığı konuşmada "Eğitimde Batı'yı kopyalamayı tercih ettik, kayıp nesiller yetiştirdik" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan: Sadece daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    - Bugün 81 ilde inşası tamamlanan 176 okulumuzun da resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz.

    - Eğitimin tüm kademelerinde toplam 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz.

    - Son 17 yılda birçok başarıya imza attık. Ne kadar büyük olursa olsun meselelerimizle cesaretle yüzleşmeyi tercih ettik.

    - Ben 75 kişilik sınıfta okudum, ama şu anda Türkiye genelinde sınıf mevcudu 30 ve altı.

    - Eğitimin altyapısını adeta yeni baştan inşa ettik. Kalabalık sınıfları tamamen ortadan kaldırdık.

    - Her sene bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 114 milyar TL'ye yükselttik.

    - Önceki dönemlerin baskıcı zihniyetinin izlerini silmek için çok uğraştık.

    Twitter
    Bakan Selçuk: Bugün uyanıyor okullar, her sınıf bir bağ, her sıra bir yaprak, her çocuğun gözü bir üzüm tanesi
    - Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor.

    - Eğitimde bize özgür bir gelenek oluşturmadık. Eğitimde Batı'yı kopyalamayı tercih ettik. Kayıp nesiller yetiştirdik.

    - Bugünün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi yetiştirmeye kalkarsak istikbalimizin elimizden kaymasına engel olamayız. 

    - Hayallerinizle aranıza kimsenin girmesine asla müsaade etmeyin.

    - Sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Merak ilmin anahtarıdır. Merakınız ne kadar büyükse bilginiz o kadar derin olacaktır. Vicdan eleğinizden geçmeyen hiçbir şeye itibar etmeyin. Sizin için ter döken büyüklerinize değer verin. Öğretmenlerinize saygıyı elden bırakmayın.

    - Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnterneti en etkin şekilde kullanın ama baharın açan çiçeklerin güzelliğinden koparmasına izin vermeyin.

    - Paylaşmak en büyük erdemlerden biridir. İyi bir kariyere sahip olmak önemlidir ama iyi bir insan olmayı hedefleyin. Sizler tarihi şanlı zaferlerle dolu necip bir milletin evlatlarısınız.

    Etiketler:
    Konuşma, Açılış, eğitim öğretim yılı, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1940'lar, ekran kraliçesi kadınların dönemiydi. Savaş yıllarının kapalı ve kasvetli ortamlarında, belki de hayatı biraz renklendirmek için düzgün vücutlu seksi kadınlar moda oldu. İnce yapılı, son derece enerjik görünen bu kadınların belleri oldukça inceydi. Hollywood'un efsane oyuncularından Katherine Hepburn, bu akımın en güzel temsilcisiydi.
    Kadın güzellik algısının 100 yıllık değişimi
    Karikatür
    ABD: Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesi ortak çıkarlarımıza hizmet etmez
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet