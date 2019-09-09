Erdoğan: Eğitimde Batı'yı kopyalamayı tercih ettik, kayıp nesiller yetiştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Bugün 81 ilde inşası tamamlanan 176 okulumuzun da resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz.

- Eğitimin tüm kademelerinde toplam 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz.

- Son 17 yılda birçok başarıya imza attık. Ne kadar büyük olursa olsun meselelerimizle cesaretle yüzleşmeyi tercih ettik.

- Ben 75 kişilik sınıfta okudum, ama şu anda Türkiye genelinde sınıf mevcudu 30 ve altı.

- Eğitimin altyapısını adeta yeni baştan inşa ettik. Kalabalık sınıfları tamamen ortadan kaldırdık.

- Her sene bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 114 milyar TL'ye yükselttik.

- Önceki dönemlerin baskıcı zihniyetinin izlerini silmek için çok uğraştık.

- Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor.

- Eğitimde bize özgür bir gelenek oluşturmadık. Eğitimde Batı'yı kopyalamayı tercih ettik. Kayıp nesiller yetiştirdik.

- Bugünün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi yetiştirmeye kalkarsak istikbalimizin elimizden kaymasına engel olamayız.

- Hayallerinizle aranıza kimsenin girmesine asla müsaade etmeyin.

- Sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Merak ilmin anahtarıdır. Merakınız ne kadar büyükse bilginiz o kadar derin olacaktır. Vicdan eleğinizden geçmeyen hiçbir şeye itibar etmeyin. Sizin için ter döken büyüklerinize değer verin. Öğretmenlerinize saygıyı elden bırakmayın.

- Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnterneti en etkin şekilde kullanın ama baharın açan çiçeklerin güzelliğinden koparmasına izin vermeyin.

- Paylaşmak en büyük erdemlerden biridir. İyi bir kariyere sahip olmak önemlidir ama iyi bir insan olmayı hedefleyin. Sizler tarihi şanlı zaferlerle dolu necip bir milletin evlatlarısınız.