Yenikapı'da sergilenen İBB'ye ait araçlar kaldırıldı, yerine Teknofest çadırı kuruldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı'daki miting alanında sergilenen araçlar 4 günün ardından kaldırıldı. 730 araç kiralanan firmaya teslim edilmek üzere götürülürken, alana Teknofest 2019'un tanıtım çadırının kurulduğu gözlendi.

İmamoğlu'nun 23 Haziran seçiminden önce söylediği vaadi yerine getirerek geçen Perşembe Yenikapı'da sergilettiği İBB’ye ait yüzlerce araç, bugün itibariyle kiralanan şirkete teslim edilmek üzere bölgeden ayrıldı.

İBB’nin otoparklarına çekilen 730 aracın firmaya teslim edileceği öğrenildi.

TEKNOFEST ÇADIRI KURULDU

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, alana 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan Teknofest 2019’un tanıtım çadırının kurulduğu gözlendi.