Yenikapı'da sergilenen İBB'ye ait araçlar kaldırıldı, yerine Teknofest çadırı kuruldu

İmamoğlu'nun 23 Haziran seçiminden önce söylediği vaadi yerine getirerek geçen Perşembe Yenikapı'da sergilettiği İBB’ye ait yüzlerce araç, bugün itibariyle kiralanan şirkete teslim edilmek üzere bölgeden ayrıldı.
© Fotoğraf : Twitter
İBB’nin otoparklarına çekilen 730 aracın firmaya teslim edileceği öğrenildi.
TEKNOFEST ÇADIRI KURULDU
Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, alana 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan Teknofest 2019’un tanıtım çadırının kurulduğu gözlendi.
© Fotoğraf : Sözcü
Yenikapı miting alanına konulan Teknofest çadırı
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