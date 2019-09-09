Mardin'de şüpheli kadın ölümleri: Ciddi bir artış var

Kadına yönelik şiddet ve cinayetler gündemdeki yerini korurken, Mardin'de son bir ayda kayıtlara 'intihar' diye geçen 4 kadının şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi. Kadın kurumları, şüpheli ölüm ve şiddet vakalarında ciddi bir artış olduğu açıklaması yaptı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre ağustos ayında Türkiye’de 49 kadın öldürüldü. Kadın cinayetleri gündemdeki yerini korurken, Mardin'den de şüpheli kadın ölümleri haberi geldi.
Midyat ilçesinde eşinin şiddetine maruz kalan S.A., 'merdivenden düştü' denilerek hastaneye kaldırılmış, olayın şiddet olduğu ortaya çıkınca da korucu olan eşi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
S.A. halen yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu vaka ile birlikte Mardin merkez, Mazıdağı, Kızıltepe ve Savur ilçelerinde 4 kadının şüpheli şekilde öldüğü ve kayıtlara ‘intihar’ olarak geçildiği belirtiliyor.
Sputnik Türkiye’ye konuşan Mardin Şahmaran Kadın Platformu’ndan Gülizar İpek, Mardin merkez ve 3 ilçede 4 kadının şüpheli ölüm haberini aldıklarını belirterek, bununla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.
Söz konusu vakaların takipçisi olduklarını belirten İpek, “Mardin, merkez, Kızıltepe, Mazıdağı ve Savur’dan şüpheli kadın ölümleri ile ilgili bilgiler alıyoruz. Tabi bunlar bizim bildiklerimiz, bir de bilmediklerimiz var. Vaka sayısında artış her geçen gün daha da fazlalaşıyor. Büyük bir artış var. Yoğun bir şekilde şüpheli ölüm haberleri, şiddet ve cinayet bilgileri geliyor. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Mardin’de de çok yoğun şekilde bir artış var. Bunun için hızlıca çok geniş bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Kadın arkadaşlara destek olmaya çalışıyoruz ama platformların da yapabilecekleri maalesef kısıtlı. Tüm kadın kurumları da kapatıldığı için biz elimizden geldiği kadar kadınlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili farkındalık da oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.
'PROJELERİMİZ VARDI AMA KAYYUM ATANDIĞI İÇİN YAPAMADIK'
Aynı zamanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanı olan, kayyum atandıktan sonra bu görevinden alınan İpek, “Belediye bizdeyken birçok farkındalık projeleri, toplumsal cinsiyet atölyeleri, Alo Şiddet Hattı bunun gibi birçok çalışmamız vardı. Yapmak istediğimiz projelerimiz de vardı ama kayyum atandığı için bunların hiçbirini yapamadık. Sürekli önümüze set koyulduğu için biz yine bunu platform üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Kadınlarla görüşmeler alıyoruz, bir araya gelip etkinlikler yürüyüşler yapıyoruz. Bunları gönüllülük esasında yapıyoruz. Bu süreçlerde, kadınlarla daha çok bir araya gelmeli, daha çok örgütlenmeliyiz. Kadın mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)