Mardin'de şüpheli kadın ölümleri: Ciddi bir artış var

Kadına yönelik şiddet ve cinayetler gündemdeki yerini korurken, Mardin'de son bir ayda kayıtlara 'intihar' diye geçen 4 kadının şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi. Kadın kurumları, şüpheli ölüm ve şiddet vakalarında ciddi bir artış olduğu açıklaması yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre ağustos ayında Türkiye’de 49 kadın öldürüldü. Kadın cinayetleri gündemdeki yerini korurken, Mardin'den de şüpheli kadın ölümleri haberi geldi.

Midyat ilçesinde eşinin şiddetine maruz kalan S.A., 'merdivenden düştü' denilerek hastaneye kaldırılmış, olayın şiddet olduğu ortaya çıkınca da korucu olan eşi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

S.A. halen yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu vaka ile birlikte Mardin merkez, Mazıdağı, Kızıltepe ve Savur ilçelerinde 4 kadının şüpheli şekilde öldüğü ve kayıtlara ‘intihar’ olarak geçildiği belirtiliyor.

'VAKA SAYISINDA HER GEÇEN GÜN ARTIŞ OLUYOR'

Sputnik Türkiye’ye konuşan Mardin Şahmaran Kadın Platformu’ndan Gülizar İpek, Mardin merkez ve 3 ilçede 4 kadının şüpheli ölüm haberini aldıklarını belirterek, bununla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

Söz konusu vakaların takipçisi olduklarını belirten İpek, “Mardin, merkez, Kızıltepe, Mazıdağı ve Savur’dan şüpheli kadın ölümleri ile ilgili bilgiler alıyoruz. Tabi bunlar bizim bildiklerimiz, bir de bilmediklerimiz var. Vaka sayısında artış her geçen gün daha da fazlalaşıyor. Büyük bir artış var. Yoğun bir şekilde şüpheli ölüm haberleri, şiddet ve cinayet bilgileri geliyor. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Mardin’de de çok yoğun şekilde bir artış var. Bunun için hızlıca çok geniş bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Kadın arkadaşlara destek olmaya çalışıyoruz ama platformların da yapabilecekleri maalesef kısıtlı. Tüm kadın kurumları da kapatıldığı için biz elimizden geldiği kadar kadınlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili farkındalık da oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

'PROJELERİMİZ VARDI AMA KAYYUM ATANDIĞI İÇİN YAPAMADIK'

Aynı zamanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanı olan, kayyum atandıktan sonra bu görevinden alınan İpek, “Belediye bizdeyken birçok farkındalık projeleri, toplumsal cinsiyet atölyeleri, Alo Şiddet Hattı bunun gibi birçok çalışmamız vardı. Yapmak istediğimiz projelerimiz de vardı ama kayyum atandığı için bunların hiçbirini yapamadık. Sürekli önümüze set koyulduğu için biz yine bunu platform üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Kadınlarla görüşmeler alıyoruz, bir araya gelip etkinlikler yürüyüşler yapıyoruz. Bunları gönüllülük esasında yapıyoruz. Bu süreçlerde, kadınlarla daha çok bir araya gelmeli, daha çok örgütlenmeliyiz. Kadın mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.