AB Türkiye Delegasyonu'nun Arapça eğitim-öğretim yılı mesajına tepki

Hollanda Başbakanı Mark Rutte bu açıklamaların ardından, "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir" demişti.
AB Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan Twitter paylaşımında bugün Türkçe'nin yanı sıra Arapça olarak da "2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz" ifadeleri yer aldı.
2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz.— EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) September 9, 2019
اليوم يبدأ العام الدراسي 2019 – 2020. نتمنى لجميع الطلاب سنة ممتعة يتعلمون فيها المزيد.#BackToSchool pic.twitter.com/RTNg43GNuR
Gelen tepkiler üzerine AB Türkiye Delegasyonu şu mesajı yayımladı:
"Bugün yayımladığımız mesajımıza gelen bazı yorumlara ilişkin olarak iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerini kullandığımızı açıklığa kavuşturmak isteriz. Son üç yıldır Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) hakkındaki bilgilendirme amaçlı sosyal medya mesajlarımızda, AB Türkiye Delegasyonu olarak, ortaklarımız gibi, Türkçe ve İngilizce'nin yanı sıra Arapça da kullanmaktayız. Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik yayımlanan bu mesajların amacı, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) altında eğitim, sağlık, insani yardım, göç yönetimi, alt yapı ve sosyo-ekonomik alanlarda yürütülen ortak projeler kapsamında yapılanlar hakkında, kendi dillerinde bilgi vermektir."
Bugün yayımladığımız mesajımıza gelen bazı yorumlara ilişkin olarak iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerini kullandığımızı açıklığa kavuşturmak isteriz.— EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) September 9, 2019
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