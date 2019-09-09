AB Türkiye Delegasyonu'nun Arapça eğitim-öğretim yılı mesajına tepki

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu sosyal medya üzerinden yeni eğitim-öğretim yılı için Türkçe'nin yanı sıra Arapça da bir mesaj yayımladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı mesajın Arapça da yayımlanmasına tepki gösterirken, AB Delegasyonu bunu ilk defa yapmadıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 450 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturmak istediğini ifade ederek "Suriye'de ‘güvenli bölge’ olmazsa, kapıları açmak zorunda kalabiliriz” dedi ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle 2016 yılının Mart ayında imzaladığı Mülteci Geri Kabul Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması ile ilgili “Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir” diye konuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte bu açıklamaların ardından, "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir" demişti.

AB Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan Twitter paylaşımında bugün Türkçe'nin yanı sıra Arapça olarak da "2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz" ifadeleri yer aldı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz.

اليوم يبدأ العام الدراسي 2019 – 2020. نتمنى لجميع الطلاب سنة ممتعة يتعلمون فيها المزيد.#BackToSchool pic.twitter.com/RTNg43GNuR — EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) September 9, 2019

​

Paylaşımın altına 2000'den fazla yorum yapıldı. Yorumlarda birçok kullanıcı Arapça'nın Türkiye'nin dili olmadığını belirtirken, bazı kullanıcılar AB'yi Türkiye'yi "Araplaştırmaya çalışmak" ve "Sığınmacıları itelemeye çalışmakla" suçladı.

Gelen tepkiler üzerine AB Türkiye Delegasyonu şu mesajı yayımladı:

"Bugün yayımladığımız mesajımıza gelen bazı yorumlara ilişkin olarak iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerini kullandığımızı açıklığa kavuşturmak isteriz. Son üç yıldır Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) hakkındaki bilgilendirme amaçlı sosyal medya mesajlarımızda, AB Türkiye Delegasyonu olarak, ortaklarımız gibi, Türkçe ve İngilizce'nin yanı sıra Arapça da kullanmaktayız. Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik yayımlanan bu mesajların amacı, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) altında eğitim, sağlık, insani yardım, göç yönetimi, alt yapı ve sosyo-ekonomik alanlarda yürütülen ortak projeler kapsamında yapılanlar hakkında, kendi dillerinde bilgi vermektir."

Bugün yayımladığımız mesajımıza gelen bazı yorumlara ilişkin olarak iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerini kullandığımızı açıklığa kavuşturmak isteriz.

👇https://t.co/xc99LYwCID — EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) September 9, 2019

​