İTÜ'lü genci Beyoğlu'nda bıçaklayarak öldüren 2 katil zanlısı tutuklandı

İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar ve Erhan Kurdal tutuklandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi’nde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için polis ekipleri, Beyoğlu ve Fatih'te operasyonlar düzenlemişti. Yakalanan katil zanlıları Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulandı. Sorgunan ardından iki zanlı, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı Emrah Yaşar, gazetecilerin sorusu üzerine “Pişmanım” dedi. Adliyedeki sorguları tamamlanan 2 zanlı, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.