Egemen Bağış'ın eşinden sosyal medya paylaşımı: Söylersem yer yerinden oynar

View this post on Instagram

Canyoldaşım... @egemen_bagis Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar... Peyderpey gelecek merak etmeyin 🤣🙈, çok doldum, çok yoruldum artık, insanlardan, insancıklardan... Kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum... En çok da kendime kızdım...Naif olmanın bile sınırı olmalı... Ama neyse, iyi ki varsın bir tanem, daha evvel de yazdım ya “Hayatın önsözündeyiz...” #biziizlemeyedevamedin #youaremyrock #yinebirgülnihal #prague #horseraces #LuMuKu #kadıni̇radesi #willofwomen #thankyouforalifefromheaven #egemenbağış #beyhanbağış #GülhaneParkındaHerşeyinFarkındayız