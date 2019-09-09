Kadıköy'de bir kişiyi öldüren milli kick boksçuya tutuklama talebi

Savcılık, ifadelerini aldığı şüphelilerden milli kick boksçu Berke Şahin ile T.K'yı "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları, diğer şüpheli O.C'yi ise adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Şüpheli Berke Şahin'in savcılık sorgusunda, psikolojisinin iyi olmadığını ve kendisini iyi hissetmediğini belirterek, ölen Ömer Özdemir'in kaçarken geri geleceğini ve evinden silah alarak kendisini öldüreceğini söylediğini öne sürdü.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.
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