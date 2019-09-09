Bilal Erdoğan: Hedefimiz o sohbet halkalarına cennette katılabilmek şerefine nail olmak için yaşamak

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan "Hedefimiz Kartal mezunu olmak değil, insan olmak ve yaratılmışların en şereflisi olan insanın, en mükemmel hayatı yaşamış olan peygamber efendimiz gibi yaşamaya gayret etmek, sonunda onun sancağı altında, o sohbet halkalarına cennette katılabilmek şerefine nail olmak için yaşamak" dedi.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Erdoğan, lisenin Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.
"Yüzde 1'den arkadaşlarımız geliyor. Çok başarılılar. Herkes onları takdir ediyor. Bir öz güven patlaması değil mi? Öz güven çok değerli bir şey ama arkadaşlar ne zaman ki 'Ben oldum dersiniz.' o zaman aslında yanmışsınız demektir. Ne zaman ki, 'Ben Kartal AİHL mezunuyum.' diye böbürlenirsiniz o zaman maalesef o sizin bitişiniz anlamına gelir. Onun için değerli öğretmenlerim bu çocuklarımızı ne olursunuz bu bilinçle yetiştirin. Öz güven yüklemesi yapın. Onları övün ama her şeyden önce hedefimiz Kartal mezunu olmak değil, insan olmak ve yaratılmışların en şereflisi olan insanın, en mükemmel hayatı yaşamış olan peygamber efendimiz gibi yaşamaya gayret etmek, sonunda onun sancağı altında, o sohbet halkalarına cennette katılabilmek şerefine nail olmak için yaşamak. Bizim hedefimiz bu."
'İNSANLARIN EN HAYIRLISI İNSANLARA EN FAYDALI OLANIDIR'
"Hayatınızı sadece kendiniz için yaşamayacaksınız. Hangi eğitim, hangi kariyer yolunu seçerseniz seçin kendinizden başka insanlarla ilgili derdiniz olacak. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Peygamberimiz bize böyle söylemiş. O zaman bizler de insanlara faydalı olacağız. Niye? Çünkü Rabbimiz bunu seviyor. Biz de Rabbimizin rızasını kazanmak istiyoruz. Dolayısıyla, ne olursunuz bencil, kibirli olmayın. İnşallah mezun arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz böyle olabilmeniz için sizlere çok iyi örnekler olurlar. Siz de hayatınızı hakkıyla yaşarsınız. Seçtiğiniz kariyerleri sadece para kazanmak için değil, insanlığın sorunlarına çözümler üretmek için kullanırsınız."
'KARTAL AİHL ÖĞRENCİSİ OLMAK BÜYÜK SORUMLULUK'
Kartal AİHL Müdürü Mithat Tekçam da okulun Liselere Geçiş Sınavı (LGS) şampiyonları tarafından tercih edildiği, mezun öğrencilerinin ise Yükseköğretim Kurumları Sınavında (2019-YKS) güzel başarılara imza attığı bir dönemin ardından yeni öğretim yılına başladıklarını ifade etti.
Bilal Erdoğan, YKS'de ilk 100'e giren öğrencilere hediyelerini takdim ederken, "Neymiş efendim, İmam Hatipler ile ilgili bu kadar konuşuyorlar, kendi çocuklarını İmam Hatip'e veriyorlar mı acaba?' diyenler var. Bugün benim bir numarayla iki numara okula başladılar. Üç numara bebeğimiz ama büyük oğlum orta okula İmam Hatip'e gidiyor. Bizler de 4 kardeş İmam Hatipli olmanın gururunu taşıdık. İnşallah sizler de çocuklarınızı İmam Hatip'e gönderirsiniz" şeklinde konuştu.
Törenin ardından, lisenin YKS 2019 ikincisi Ahmet Selim Gül'e Kartal Eğitim Vakfı tarafından bir yardımseverin de desteğiyle araba hediye edildi. Gül'e arabanın anahtarını Erdoğan takdim etti.
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