Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan AKM açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "AKM bir simge yapı olarak yeniden yükseliyor. Dünyada ilklere ev sahipliği yapan bölümleriyle sinema müzemiz, adım adım kapılarını açacağı güne yaklaşıyor" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vehbi Koç Vakfı'na bağlı bir kurum olarak 2010 yılında açılan Arter'in Dolapdere'deki yeni binasının açılış törenine katıldı.
Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak şehirlerimizi kültür ve sanat ile yaşayan, nefes alan yerler olarak donatıyor, dizayn ediyoruz. Çünkü kültür ve sanat, insanımızın gündelik yaşamının doğal ve ayrılmaz bir parçası olmalı. Şehirler, içinde yaşayan insanlara bu imkanı sunabilmeli. İşte AKM bir simge yapı olarak yeniden yükseliyor. Dünyada ilklere ev sahipliği yapan bölümleriyle sinema müzemiz, adım adım kapılarını açacağı güne yaklaşıyor. Bir yandan da Anadolu’nun arkeolojik zenginliğini, en doğru ve hızlı şekilde Türkiye’nin turizmine, kültür ve sanat hayatına kazandırmak için güçlü adımlar atıyoruz. Bu toprakların altında yatan geçmişin sanatını, düşüncelerini, bunların şekil verdiği yapıları, eserleri günyüzüne çıkartarak bugüne taşıyoruz. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki dünyanın en büyük sanat galerisi, en görkemli müzesi kapımızın hemen dışında. Bize düşen onu layıkıyla değerlendirmektir" ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy sözlerine şöyle devam etti:
"Ancak var olanla yetinmek, hele ki sanat gibi sınırı olmayan, üretkenliği durmayan bir alanda yerinde saymak kabul edilemez. Geçmişin bize emanet ettiklerinin üzerine yeni değerler ekleyerek, gelecek nesillerimize daha zengin bir miras bırakmak sorumluluğundayız. Arter bu sorumluluğa dair farkındalığın ve 9 yıldır onu yorulmadan omuzlayan cesaretin ismidir. Sanat galerileri, müzeler, kültür ve sanat merkezleri birer yaşam alanı olmalıdır diye düşünüyorum. Sanatla buluşmanın yanı sıra, etkileşim kurulabilmeli, insanlar sanata temas edebilmelidir. Sanatın sadece sergilendiği değil şekillendiği alanlar bulunmalı."
Çocukların ve gençlerin müzelerin dolayısıyla tarihin ve sanatın bilgeliğiyle yetiştirileceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Arter, sergileri, etkinlikleri, öğrenme programı, film gösterimleri ile tüm bunların ve daha fazlasının sayfa sayfa yer bulacağı yayınlarıyla, İstanbul’un sanat hayatında çok ciddi bir yere sahiptir. Sadece bu açılış vesilesiyle 7 sergiye ev sahipliği yapılıyor. Bu yılın sonuna kadar, 4 aylık süreçte 10’dan fazla sanatçı, Arter'in etkinlik takviminin dolu dolu geçmesini sağlayacak. Öte yandan, 'Öğrenme Programı' kapsamında konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turlarıyla beraber, Gençlik Konseyi ve Arter Araştırma Programı adıyla, iki uzun soluklu programın hayata geçirileceğini öğrendim. Bunu özellikle önemsiyorum. Zira insanlar parçası oldukları değerleri daha güçlü sahiplenmekte, önem ve özen göstermektedir. Ba2kınız, biz Bakanlık olarak müzelerimizi bu konuma taşımak için çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte 'Müzede Eğitim projesini başlattık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi müzelerin dolayısıyla tarihin ve sanatın bilgeliğiyle yetiştireceğiz. İnanıyorum ki gelecek kuşaklarımız bu değerleri çok daha fazla benimsemiş ve hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacaklar" şeklinde konuştu.
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