'Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nden taşındı'

Başbakanlık yaptığı dönemde Çankaya Köşkü'nde ikamet etmeye başlayan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı seçilince ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı olunca da ikametini değiştirmemişti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’e verdiği soru önergesinde, Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde oturmasını gündeme getirmişti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kamu Konutları Şubesi Müdürlüğü tarafından kendilerine konuya ilişkin verilen yanıtı paylaştı.

Yanıtta, Çankaya Köşkü'nün artık Binali Yıldırım tarafından kullanılmadığı belirtildi.

Yazıda şunlar kaydedildi:

Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı köşkünden taşınmış pic.twitter.com/LPCeelI23d — Tezcan CANDAN (@tezcandan) September 9, 2019

"Çankaya Köşkü'nün kamu konutu olarak tahsisine ilişkin ilgili yazınız incelendi. Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan alınan E.13.8466 sayılı yazıda, mülga başbakanlık uhdesinde bulunan Beştepe yerleşkesinin Cumhurbaşkanlığı'na, Çankaya yerleşkesinin mülga başkanlığına karşılıklı olarak 12/02/2015 tarihinde bir protokolle devri sonrası Çankaya Köşkü'nün mülga Başbakanlık çalışma ofisleri olarak kullanılmış olarak hali hazırda Köşkün içerisinde sayın Binali Yıldırım tarafından kullanılan bir konut bulunmadığı bildirilmiştir."

Binali Yıldırım, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu'nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiçbir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir" demişti.