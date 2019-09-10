'Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nden taşındı'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’e verdiği soru önergesinde, Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde oturmasını gündeme getirmişti.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kamu Konutları Şubesi Müdürlüğü tarafından kendilerine konuya ilişkin verilen yanıtı paylaştı.
Yanıtta, Çankaya Köşkü'nün artık Binali Yıldırım tarafından kullanılmadığı belirtildi.
Yazıda şunlar kaydedildi:
Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı köşkünden taşınmış pic.twitter.com/LPCeelI23d— Tezcan CANDAN (@tezcandan) September 9, 2019
Binali Yıldırım, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu'nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiçbir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir" demişti.
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