Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki 'genç martı karşılaması'na inceleme

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, lisede yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında yapılan 'etkinliğe' değinildi.

Açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.



Simgesi olan 'genç martı' olan okula yeni gelen öğrencilerin simit atılarak karşılanması, sosyal medyada tepki çekmişti. Okul öğrencilerinden yapılan açıklamada ise bunun uzun süredir yapılan bir karşılama olduğu ve yeni gelen öğrencilerin bu durumdan rahatsızlık duymadığı bildirilmişti.