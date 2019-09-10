Bahçeli'nin basın danışmanı Çiçek, Arınç'a 'FETÖ ve PKK sevdalısı' dedi: Truva atı bile değil artık

Çiçek, Arınç'ın Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili olarak söylediği, "Kaftancıoğlu'nu sevmiyor olabiliriz. Seçimi kazandı bir kahraman haline getirdiler. Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız" sözlerine karşılık olarak, "Bülent Arınç, PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açmıştır. AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır" dedi.
Bülent Arınç, PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açmıştır.— Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) September 9, 2019
Savunduğu kişilerin tamamı PKK'yı ve HDP'yi aklamaya çalışan ve siyasi projelerini hayata geçirme çabası veren kişilerdir.
AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır !
Çiçek ayrıca, yaptığı bir diğer paylaşımda ise Arınç'ın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık edenleri kutsadığını' söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
"Bülent Arınç aylardır 'MHP ile ittifaka karşıyım' diyor. HDP’li Ahmet Türk’e sahip çıkıyor, PKK-HDP sevdalısı Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıkıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düşmanlık edenleri kutsuyor. Truva Atı bile değil artık! MHP’ye düşman ama herkese sevgi kelebeği oluyor!"
Bülent Arınç aylardır “MHP ile ittifaka karşıyım” diyor. HDP’li Ahmet Türk’e sahip çıkıyor, PKK-HDP sevdalısı Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıkıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düşmanlık edenleri kutsuyor. Truva Atı bile değil artık !— Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) September 9, 2019
MHP’ye düşman ama herkese sevgi kelebeği oluyor !
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