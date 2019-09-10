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    Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine

    Sözcü yazarı Ataklı: Ankara'daki kaynağım aradı, damat ve 6 bakan gidiyor, Soylu şimdilik beklemede

    © AA / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Sözcü yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında Ankara'daki 'kaynağının' kendisini aradığını ve "En az 7 bakanın dğeişeceğine kesin gözüyle bakılıyor" dediğini aktardı ve "Damat ve 6 bakan gidiyor, Soylu şimdilik beklemede" dedi.

    Berat Albayrak
    © AA /
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    Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında 'bugüne kadar söyledikleri hiç yanlış çıkmayan ve sarayı da çok iyi bilen' bir kaynağının kendisini arayarak bakanlarla ilgili yapılması beklenen bazı değişiklikleri anlattığını söyledi. 

    Ataklı, 'Damat ve 6 bakan gidiyor, Soylu şimdilik beklemede' başlıklı yazısında, söz konusu değişikliklerle ilgili olarak "Bu hayli zamandır konuşuluyor. Ancak her seferinde önceden sızmalar olduğu için Erdoğan konuyu gurur meselesi haline getiriyor ve 'Birileri söylüyor diye bakanlar mı değişirmiş' tavrı ile operasyonu erteliyor. Ancak bu kez artık sona gelinmiş" ifadelerini kullandı. 

    Ataklı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

    "Ankara'daki en önemli kaynağım aradı yine.

    Bugüne kadar söyledikleri hiç yanlış çıkmayan ve sarayı da çok iyi bilen, buradan çok doğru bilgiler alan dostum, “Sonunda bakanlarla ilgili operasyon başlıyor” dedi. Bazı bakanlar değişecek. Bu hayli zamandır konuşuluyor. Ancak her seferinde önceden sızmalar olduğu için Erdoğan konuyu gurur meselesi haline getiriyor ve 'Birileri söylüyor diye bakanlar mı değişirmiş' tavrı ile operasyonu erteliyor. Ancak bu kez artık sona gelinmiş En az 7 bakanın değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

    Berat Albayrak
    © AA / İsa Terli
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    Ankaralı dostum, 'Aslına bakarsan' dedi, ve ekledi 'Erdoğan, hükümetin tamamını değiştirebilir, belki de doğrusu bu olacak.'

    Açıkçası bakanlar arasında değişikliği ben de bekliyorum. Dostuma, 'Neden hepsi birden de değişebilir diyorsun?' diye sordum. Asılında size daha önce de yazdığım bazı kaygılardan kaynaklandığını anlattı. Biliyorsunuz yeni sistemle Meclis devreden çıkarıldı. Bakanlar da dışarıdan atanıyor. Bu Amerikan sistemi ile amaçlanan yasama ile yürütmeyi tamamen ayırmak, icra rahat çalışırken Meclis de yasama görevini hakkıyla yerine getirsin isteniyor. Oysa bu Türkiye'de asla tutmayacaktı, zamanında anlattık, nitekim öyle de oldu.

    'ERDOĞAN DÜĞMEYE BASMAYA KARAR VERMİŞ'

    Bu sistemle Meclis devre dışı kaldığı gibi, parti de devre dışı kaldı aslında. Bütün bakanlar dışarıdan getirilince, partililerle hükümetin arası koptu. Partililer, bakanlara ulaşamaz hale geldi. Böyle olduğu gibi bakanlık kadroları yeni bakanların insafına kaldığı gibi daha önce bakanlıklarla iş yapmaya alışık olan AKP'liler de bir anda dışarıda kaldı. AKP Başkanı'na en çok bu açıdan şikayet geliyor. Erdoğan bu şikayetleri önceleri hiç dinlemiyormuş. Ancak yerel seçimlerdeki ağır hezimetten sonra yakınları, 'Partiyi bu kadar dışlarsanız bu işin sonu iyi olmayacak' uyarıları yapmışlar, Erdoğan da artık düğmeye basmaya karar vermiş. Bu durumda okul sahibi Milli Eğitim Bakanı, turizm şirketi sahibi Turizm Bakanı, hastane sahibi Sağlık Bakanı gidiyormuş Ankaralı dostumun söylediğine göre.
    Ticaret Bakanı ile Orman ve Tarım Bakanı da değişecek bakanlar arasında.

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    © AA / Kayhan Özer
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    Adalet Bakanı'nın da 'gidebileceğini' söyledi Ankaralı dostum, belki de 'Metin Feyzioğlu'na yer açmak içindir' diye de ekledi. En önemlisi ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da görevi sona erdirilecek bakanlar arasında sayılması. Son bir haftadır ortada hiç görünmeyen Berat Albayrak'ın 'ailevi sorunlar' yaşadığı hatta eşinden ayrıldığı bile söyleniyor. Damat Bey'in Erdoğan'dan itibarının sarsılmaması için bir dış görev talep ettiğini söyleyen Ankaralı dostum, 'Ama duyduğum kadarıyla Erdoğan bu talebe çok sıcak bakmamış' dedi.

    Bir de Süleyman Soylu konusu var. Ankaralı dostuma göre, AKP teşkilatının pek fazla sevmediği Soylu'nun da değişmesi ihtimali varmış. Dostum 'Ama son günlerdeki çıkışları nedeniyle sarayı sıkıntıya soktu. Erdoğan, Soylu'yu şu aşamada görevden alması halinde yanlış anlaşılmalara neden olacağını ve tepki yaratabileceğini hesaplıyor galiba' dedi."

    Etiketler:
    Değişiklik, bakanlar, bakan, Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül, Berat Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan, Can Ataklı, Sözcü
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