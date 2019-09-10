Çorlu tren faciasının ikinci duruşması bugün: Adaletin sağlanması için ayakta durmak zorundayız

Kazanın ardından başlatılan soruşturma sonunda asli kusurlu bulunan TCDD personelleri Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Birgün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, Faciada yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Sel, duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. Kamuoyundan destek beklediklerini aktaran Sel, şöyle konuştu:

"Bu duruşmayı çok uzun zamandır bekliyoruz. Ne yazık ki ilk duruşmada hiçbir şey beklediğimiz ve hak ettiğimiz gibi olmadı. Gerçekten iyi değiliz. Ama bu adaletin sağlanması ve başka canların yanmaması için ayakta durmak zorundayız. Devlet Demir Yolları ihmalinden kaynaklı olan bu olay sadece yargıda öngördükleri gibi 4 kişiden sorumlu tutulamaz. Bizim en başından beri istediğimiz tüm sorumluların yargılanması oldu."

'KAMUOYUNDAN DESTEK BEKLİYORUZ'

Hukukçuları, görevlerini vicdanlı, korkusuz ve adil bir şekilde yapmaya davet eden Sel, ihmallerin açıkça ortada olduğunun altını çizdi. Sel, hayatını kaybeden 25 kişinin hakkını aramaya devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle bitirdi:

"Bütün deliller ortada, raporlar ortada. Biz giden 7’si çocuk olmak üzere 25 canımızın hakkını ararken o kadar kötü muamelelere maruz bırakıldık ki… Kimlik kontrolü ile salona alındık, üzerimize kapılar kapatıldı, polisten darbe yedik. Hukuk tarafından acımız olan 25 cana hiçbir şekilde saygı gösterilmedi. Çok sınırlı bir karar çıktı. Bizler, hukukçuların vicdanlı bir şekilde bu davayı yürütmelerini istiyoruz. 25 canın hakkının en doğru, en adil şekilde verilmesini istiyoruz. Kamuoyundan, bütün yurttaşlarımızdan, bütün siyasilerden destek bekliyoruz. Onlar bizim insanımız ve ihmaller yüzünden öldüler. Sesimizi duyurmalarını istiyoruz. Çünkü bu tür katliamların üstü kapatıldıkça korkunç bir şekilde tekrardan büyüyerek üzerimize doğru geliyor."

NE OLMUŞTU?

Davanın 3 Temmuz günü Çorlu Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda yapılan ilk duruşmasında kazazedelerin aileleri yer olmadığı gerekçesiyle salona alınmadı ve aileler darp edildi. Avukatlar, darbedilme talimatını kimin verdiğinin belirlenmesi için suç duyusunda bulundu. Mahkeme savcısı da suç duyurusunda bulunulması kararını destekleyip, mahkemeden talimatı kimin verdiğinin belirlenmesini istedi. Suç duyurusu ve dilekçe üzerine mahkeme heyeti davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, heyetin davadan çekilme kararını reddetti.