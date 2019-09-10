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10:02 10 Eylül 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan- Binali Yıldırım

    Selvi: Binali Yıldırım'ın birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği söyleniyor

    © AA /
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında kabinede yapılması beklenen muhtemel değişikliklere değindi ve "Binali Yıldırım'ın birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği söyleniyor" bilgisine yer verdi.

    Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
    © AA / Kayhan Özer
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    Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Bakan sayısı artıyor mu, yeni partilerde ne oluyor?' başlıklı bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Erdoğan'a 'yeni sistemle ilgili sunum yaptığını' söyledi ve bakan sayısı değişmese de bazı bakanların değişmesinin beklendiğini söyledi. 

    Selvi ayrıca, Binali Yıldırım'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye girmesinin konuşulduğunu aktardı. 

    Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

    "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni sistemle ilgili AK Parti MYK’ya kapsamlı bir sunum yaptı. Erdoğan, sunumun ardından sistemle ilgili olarak MYK üyelerinin değerlendirmelerini aldı.
    Bazı bakanlıkların ayrılması tartışılıyordu. Edindiğim bilgiye göre bakanlıklar ayrılmıyor, bakan sayısı değişmiyor ama bazı bakanların değişmesi bekleniyor, cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı ise artıyor.

    Sistem üzerinde yapılan değerlendirmelerde ise problemlerin yüzde 20’sinin sistemden, kalan yüzde 80’inin ise uygulamadan kaynaklığı sonucuna varıldı. Sistemin özüne ilişkin değişiklik yapılmaması kararı alındı. Sadece operasyonel düzenlemeler olacak.

    Partili cumhurbaşkanlığı devam edecek. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanlık görevlerini üstlendi. Erdoğan partinin kurucu lideriydi. En önemli hedefi ise parti genel başkanlığı ve cumhurbaşkanlığını birlikte yürütmekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlık sistemi önerisi bu fırsatı sundu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki tartışmaları izliyorum. Erdoğan’ın bu sistemden en büyük beklentisi partisinin başında olmasıydı. Demem o ki, partili cumhurbaşkanlığı Erdoğan’ın kırmızı çizgisi.

    'ÇAVUŞOĞLU'NUN DA İKİNCİ CUMHURBAŞKANI OLACAĞI KONUŞULUYOR'

    © AP Photo / Emrah Gurel
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    Binali Yıldırım’ın birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği söyleniyor. Yıldırım’ın da tekrar Meclis Başkanı olmak yerine cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne sıcak baktığı ifade ediliyor. Eğer Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili bir tasarruf olursa Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ikinci cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tuttuğu başarılı bakanlardan.

    Gözler AK Parti’yle ilgili gelişmelere çevrilince, yeni partilere olan ilgide bir azalma dikkat çekiyor. Bu konjonktürel olabilir."

    Etiketler:
    bakanlar, bakanlık, Mevlüt Çavuşoğlu, Kabine, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım
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