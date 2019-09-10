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10:24 10 Eylül 2019
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    İTÜ'lü gencin katili: Bugüne kadar kimseyi öldürmedim, serbest kalmak istiyorum

    © DHA /
    Türkiye
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    İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren zanlılardan Emra Yaşar, savcılıktaki ifadesinde "Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum" dedi.

    Taksim İstiklal caddesinde 23 yaşındaki İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren, arkadaşını da yaralayan Emra Yaşar’ın 2014 yılında gasptan girdiği cezaevinden ‘iyi hal’den yararlanarak çıktığı belirlendi.

    © DHA /
    İTÜ'lü genci Beyoğlu'nda bıçaklayarak öldüren 2 katil zanlısı tutuklandı
    Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Emra Yaşar ve Erhan Kurdal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken cinayet anının ortaya çıkan görüntüleri dehşet dolu anları gözler önüne serdi.

    ENKA Spor Kulübü’nün ödüllü yüzücüsü Halit Ayar, arkadaşı Mustafa Sinan Nalçacı ile birlikte Taksim Tünel tramvay durağında kendilerinden bira ve para isteyen Yaşar ve Kurdal’ın bıçaklı ve kırık şişeli saldırısına uğramış, Ayar hayatını kaybederken Nalçacı da yaralanmıştı.

    TAKSİYE BİNİP EVİNE GİTTİ, KANLI KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

    Polis, şüphelilerden Emra Yaşar’ın olaydan sonra taksiye binerek Fatih’teki evine gittiğini, burada kanlı kıyafetlerini değiştirerek Zeytinburnu’nda gittiği ablasının evinde yakalandığını bildirdi.

    23 yaşındaki Halit Ayar
    © İHA /
    23 yaşındaki İTÜ öğrencisi, durakta para isteyen saldırganlara olumsuz yanıt verince bıçaklanarak öldürüldü
    Kurdal’ın da olaydan sonra Yaşar’dan ayrılarak gittiği Fatih’teki evinde yakalandığı belirtildi. Ayar’ı bıçaklayarak öldüren Yaşar’ın 2014’te gasptan Kırklareli Cezaevi’ne girdiği, daha sonra cezaevinin açık kısmına alındığı, ‘iyi hal’den de 2 Eylül 2019’da bir haftalık izin alarak İstanbul’a geldiği anlaşıldı.

    Yaşar’ın gasp, yaralama, uyuşturucu, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve hırsızlıktan 19 suç kaydı olduğu kaydedilirken, Erhan Kurdal’ın da uyuşturucu, gasp, yaralama ve polise mukavemetin arasında bulunduğu 23 suç kaydı olduğu belirtildi.

    Kurdal’ın adam yaralamadan girdiği cezaevinden 9 ay önce tahliye olduğu, Yaşar’la çocukluk arkadaşları olduğu ve ikilinin işledikleri suçlar nedeniyle Kırklareli Açık Cezaevi’nde birlikte kaldıkları ortaya çıktı.

    'PARKTA UYUŞTURUCU İÇİYORDUK'

    Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Erhan Kurdal, “Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Bu olay gerçekleşti. Bende silah yoktu. Arkadaşımda bıçak vardı. O kişinin bıçaklandığını görmedim. Daha sonra memur arkadaşlardan öğrendim bıçaklandığını” dedi.

    © DHA /
    İTÜ'lü genci Beyoğlu'nda bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 'Bize 2 bira almalarını istedik, 'Niye alalım?' dediler'
    Emra Yaşar ise “Olay zamanında parkta uyuşturucu içiyorduk. Erhan evde bana hançer, bıçak gösterdi. Onları evime götürüp asacaktım. Taksim’e çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Aklıma hançer geldi. Onları korkutmak için çıkarıp salladım. İçkiliydim. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum” diye konuştu.

    İstanbul Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ı, 'kasten öldürme' ve 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma' suçlarından tutukladı. Kurdal’ın 'kasten öldürme' suçunu işlemediğini ve diğer şüphelinin bu suçu işlediğine dair beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu ifade edildi.

    Etiketler:
    İstanbul, Taksim, Erhan Kurdal, Emra Yaşar, Halit Ayar, Tutuklama, Cinayet, İTÜ
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