2. Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu: Sizin 4 kuşak önceki dedeleriniz bu vatan için ne yaptı belgeleyin

Osmanoğlu, padişahları eleştirenlerden 'dedelerinin yaptıklarını belgelemelerini' istedi ve şunları söyledi:
"Bizim dedelerimizi eleştirenlerden şunu rica ediyoruz, Sizin 4 kuşak önceki dedeleriniz bu vatan için ne yaptı belgeleyin paylaşma sözü veriyoruz sayfamızda."
Bizim dedelerimizi eleştirenlerden şunu rica ediyoruz;— Orhan OSMANOĞLU (@ORHANOSMANOGLU) September 9, 2019
Sizin 4 kuşak önceki dedeleriniz bu vatan için ne yaptı belgeleyin paylaşma sözü veriyoruz sayfamızda:)
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