2. Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu: Sizin 4 kuşak önceki dedeleriniz bu vatan için ne yaptı belgeleyin

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Osmanlı padişahlarını eleştirenlerden 'kendi dedelerinin yaptıklarını belgelemelerini' istedi. Osmanoğlu, "Sizin 4 kuşak önceki dedeleriniz bu vatan için ne yaptı belgeleyin paylaşma sözü veriyoruz sayfamızda" ifadelerini kullandı.