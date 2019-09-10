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11:55 10 Eylül 2019
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    'Namus için pişman mı olunur' demişti: Eşini 46 yerinden bıçaklayıp can çekişmesini izlemiş

    © DHA /
    Türkiye
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    Konya'da 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'u 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol hakkında, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Erkol'un eşini sırt üstü yere yatırıp karnının üzerine oturarak elindeki bıçakla çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladığı, çocukları sayesinde kaçan eşinin peşinden gidip yere düştükten sonra yine bıçaklayıp can çekişmesini izlediği belirtildi.

    DHA'nın aktardığı habere göre olay, 22 Ağustos günü merkez Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak mahallesi, Başak caddesindeki bir sitede yaşandı.

    © DHA /
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    Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, olay tarihinden 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup evden uzaklaştırma kararı aldırdı.

    Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen olay günü mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. Çift arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçakla çocuklarının yanında eşine saldırdı.

    ÇOCUKLAR BABALARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

    Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp dışarı kaçmak istedi. Vahşete tanık olan çiftin yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. 

    © DHA /
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    Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u koridorda defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tuba Erkol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.

    'NAMUS İÇİN PİŞMAN MI OLUNUR?'

    © DHA /
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    Gözaltına alınan Erkol, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, basın mensuplarının "Neden öldürdün? Pişman mısın" sorusuna, "Namus için pişman mı olunur?" yanıtı verdi. Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Akyüz tarafından, Erkol hakkında iddianame hazırladı. Savcılık, Erkol hakkında 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianameyi Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

    KARNININ ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLAMIŞ

    Hazırlanan iddianame, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Bekir Erkol'un eşinin karnının üzerine oturarak defalarca bıçakladığı vurgulandı.

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    Erkol'un sabah iş çıkışı eşinin 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geldiği ve çift arasında henüz tam tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, Tuba'nın 'Burak, Talha' diye bağırarak yardım istediği, bunun üzerine çocukların salona koştuğu anlatıldı.

    İddianamede, çocukların salona girdiğinde Tuba Erkol'un salonda sırt üstü yerde yattığı, eşi Bekir Erkol'un Tuba Erkol'un karnının üzerine oturarak Tuba'yı göğüs kısmından birçok kez bıçakladığı belirtildi. Çocukların babalarını annelerin üzerinden çekerek uzaklaştırmaya çalıştığı, ancak Bekir Erkol'un bıçaklamaya devam ettiği yer aldı.

    Çocukların bir ara babalarını annelerinin üzerinden çektiği sırada Tuba Erkol'un giriş kapısına doğru koştuğu, çocukların babalarının annelerinin peşinden gitmesini engellemek için salon kapısını kapatmaya çalıştığı ancak Bekir Erkol'un kapılara açarak Tuba Erkol'un peşinden gittiği anlatıldı. Tuba Erkol'un kapıdan çıktıktan sonra sırt üstü yere düştüğü, Bekir Erkol'un yere düşen eşini bıçaklamaya devam ettiği, Tuba Erkol'un olay yerinde can çekişerek hayatını kaybettiği ve eşinin de can çekişmesini izlediği belirtildi. 

    TAKDİR İNDİRİMİNİN UYGULANMAMASI TALEP EDİLDİ

    Cumhuriyet savcısı, cinayetin 'canavarca hisle' gerçekleştirildiğini belirterek sanık hakkında takdir indiriminin uygulanmamasını talep etti. 

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    © AA /
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    Otopside, Tuba Erkol'un vücudunda 14'ü öldürücü, toplam 46 bıçak darbesinin olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin 'canavarca hisle adam öldürme' suçunu işlediği yer aldı.

    İddianamede, şüphelinin daha önce de maktulü darp etmesi, hakkında aleyhine tedbir kararı bulunması ve şüphelinin suç işlemekten çekincesinin olmaması nedeniyle takdiri indirim sebeplerinin uygulanmaması gerektiği belirtildi.

    Şüphelinin suç işleme kararlılığında tereddüde düşmeyerek, çocuklarının tüm engellemelerine rağmen, gözlerinin önünde maktulün hayati bölgelerini birden çok kez bıçaklamak suretiyle canavarca hisle hareket ettiğinin gözetilmesi ve yerleşik Yargıtay içtihatları da nazara alınarak eylemin 'canavarca hisle' gerçekleştirildiği takdirde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hususu da nazara alınarak, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep edildi. 

    Etiketler:
    Tuba Erkol, İddianame, Cinayet, Bekir Erkol, Kadın cinayeti, Konya
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