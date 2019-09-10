Akademisyen Fikret Başkaya'ya hapis istemi

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Fikret Başkaya ve avukatı hazır bulundu.
Ardından söz verilen duruşma savcısı, bu aşamada dosyanın tamamlandığını belirterek esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.
Başkaya'nın sahibi olduğu internet sitesinde yazdığı 'Asıl terör, devlet terörüdür'başlıklı yazıda PKK propagandasını yaptığını belirten savcı, sanığın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Başkaya, savunma yapmak için süre istedi.
Mahkeme heyeti, savunmasını hazırlaması için sanığa ek süre vererek duruşmayı erteledi.
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