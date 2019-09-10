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13:05 10 Eylül 2019
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    Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda iyi bir başlangıç yaptık ancak ABD terör örgütünden bağımsız hareket edemiyor

    © AA / Cem Özdel
    Türkiye
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    Karadağlı mevkidaşıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki gerilimlerle ilgili yaptığı açıklamada "ABD ile Suriye'de güvenli bölge konusunda iyi bir başlangıç yaptık ancak ABD terör örgütünden bağımsız hareket edemiyor, ABD'nin attığı adımlar kozmetik adımlardır" ifadelerini kullandı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
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     Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenledi. 

    Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin icra ettiği ortak devriye göreviyle ilgili, ABD ile güvenli bölge için müzakerelere başlandığında ortak harekat merkezinin kurulmasına yönelik ilk adımın atıldığını ve bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirdiklerini hatırlattı. 

    Buna karşılık, ABD'ye uyarıları da net şekilde açıkladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Neden bu uyarıya ihtiyaç duyduk? Çünkü başka Münbiç Yol Haritası olmak üzere ABD maalesef bu terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamış ve bu yol haritasını savsaklamıştır." dedi.

    İkinci bir Münbiç olmaması için bu uyarıları yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bugün gelinen noktada Türkiye'nin uyarılarında ne kadar haklı olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiğini aktardı. 

    Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şu anda bazı ortak devriyeler var evet ama bunun dışında atılan adımlar ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD'nin de şekilde bir oyalama sürecine girmek istediğini ve Türkiye'yi de oyalamaya sürecine alıştırmaya çalıştığını görüyoruz ama bizim bu konuda tutumumuz son derece nettir. Esasen bu gördüğümüz tablo, terörle mücadelede öncü olduğunu söyleyen bir ülkenin içine düştüğü durumu gösteren bir ibretlik bir tablodur. Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz." 

    ABD'nin bir taraftan Türkiye ile bu kozmetik adımları atarken diğer tarafdan terör örgütleriyle angajmanını da güçlendirerek destek verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu terör örgütünü bölgeden temizlemesini sağlamasının Türkiye için ulusal güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

    Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu Tokyo'da düzenlenen basın toplantısına katıldı - Japonya
    © AP Photo / Eugene Hoshiko
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    "Bu konuda kesinlikle taviz vermemiz mümkün değildir. Bugün verilecek bir taviz gelecekte bizi daha ciddi ve büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi bu müzakerelerden ve iş birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl Afrin ve Fırat Kalkanı Bölgesinde DEAŞ ve YPG/PKK'dan bu bölgeleri temizlediysek buraları da temizleriz. Güvenli bölge oluşur. Diğer taraftan istikrara kavuşturulur."

    'LAF OLSUN DİYE MÜZAKEREYE BAŞLAMANIN BİR ANLAMI YOK'

    Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, Türkiye'nin hiçbir seçeneği dışlamadığını ve başka seçeneklerin de değerlendirilmesi gerektiğini daha önce de ifade ettiğini söyledi.

    Sonuç odaklı müzakereye gidilmesi ve müzakere çerçeve belgesinin net olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bizim ve Kıbrıs Türkü için hassas olan ve vazgeçilmez olan kırmızı çizgiler var. Bunların en önemli unsuru ise siyasi eşitliktir, etkin katılımdır ve dönüşümlü başkanlıktır. Bunların da önceden net bir şekilde belirlenip tartışmanın dışına çıkarılması gerekiyor" dedi.

    Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman çözümü desteklediğini vurgulayarak, "Bundan sonraki müzakere ise sonuç odaklı ve net bir çerçeveyle olmalıdır ki artık bir başarısızlığı daha Türkiye olarak da Kıbrıs tarafı olarak da kaldıramayız. Laf olsun diye müzakereye başlamanın da bir anlamı yoktur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Açıklama, Kıbrıs, Karadağ, Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu
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